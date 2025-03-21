估2027前管制不鬆綁　帥過頭：楊金龍希望房價跌2成↑

▲帥過頭認為，2025、2026年不可能鬆綁第七波管制。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

「這幾年房價漲多，推測楊金龍就是希望回跌至少2成，2025、2026年不可能鬆綁第七波管制。」帥過頭表示，不只不鬆綁，還會繼續打，這次雖然看似沒有第八波，但先前似乎也搞出了收支比新招，而這已不是打炒房，而是打房。但信義房屋專家則認為，下跌2成說得太誇張，且央行的焦點在量，不是價，市場理性下來後，價格就回歸市場機制。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

2025年Q4央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，符合市場預期，但去年919的第七波選擇性信用管制，被稱為史上最重打房措施，已讓房市冷清了半年，房地產業者苦哈哈。

知名投資客帥過頭認為：「這4年多來，台灣房價飆漲3成、5成，推測央行總裁楊金龍就是想讓房價跌回去，至少在2025、2026年不可能針對第七波管制進行鬆綁。」

「不只不鬆綁，還會繼續打！」帥過頭表示，這次雖然看似沒有第八波，但楊金龍已透過其他方式繼續打房，像是開罰某銀行，隨後網上就開始流傳該銀行強化內控，要求借款人收支比要達到200%，才能取得規定成數貸款，未達2倍，則視差距減少放貸成數。

帥過頭說：「投資客很聰明的，買漲不買跌，去年919之後，根本就沒有人在炒房，那現在又再做一些抑制房市的行為，已經不能說是『打炒房』，而是真真實實地在『打房』，推測這就是楊金龍想做的事，希望房價跌2成以上。」

▲帥過頭推測，央行總裁楊金龍希望房價下跌2成以上。（圖／記者湯興漢攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年919第七波管制效果顯著，但央行好不容易把房市壓下去，第七波是否可以適時鬆綁的討論，也至少要明年1月之後，也就是銀行不動產貸款改善計畫交齊了之後。

不過，針對帥過頭所說央行希望房價跌超過2成。曾敬德則表示：「這有點太誇張了，房價下跌2成以上，可能對總體經濟造成傷害，而且基本上央行主要目的是讓房市回歸理性，降低不動產放款金額與集中度，主要抑制焦點是量，不是價，而市場理性下來後，價格就回歸市場機制。」

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點