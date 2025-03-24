台中史上最貴土地公廟！　VR技術貼磁磚「吸捷克官員參訪」

▲台中市西屯區的大河里福德祠，為台中最貴土地公廟，吸引捷克維索基納省副省長Jiri Pokorny率領代表團前來參訪，成為另類國民外交典範。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市西屯區的大河里福德祠，為全台首座舉辦國際競圖的土地公廟，光是土地價值就高達4億元、總工程超過8888萬元，堪稱最貴土地公廟，吸引捷克維索基納省副省長Jiri Pokorny率領代表團前來參訪，成為另類國民外交典範。

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全台首座舉辦國際競圖的土地公廟，坐落於水湳經貿園區，周邊發展潛力極高，光是土地價值就高達4億元、總工程超過8888萬元，值得一提的是，廟方去年底推動的「外牆磁磚認捐」活動，就吸引大批信眾響應，目前已突破1500片，隨著水湳經貿園區重大建設落成，這座土地公廟也可望成為台灣宗教文化的新地標。





▲▼大河里福德祠的建築設計以「ㄇ字型結構」象徵包容與開放，並採用「Under a Roof」的垂降大屋頂概念，工法相當困難。（圖／記者陳筱惠攝）

捷克代表團對於福德祠的數位化建造技術也感到驚艷，尤其是BIM（建築資訊模型）在廟宇設計上的應用，以及透過VR技術模擬貼磁磚的施工過程，讓他們直呼：「這樣的技術應用在捷克很少見，極具啟發性！」

此次參訪行程，除了深入了解福德祠的設計理念與施工過程，捷克與美國奧斯汀市政府幕僚長Genesis D. Gavino除了參訪這座融合AI與數位技術的創新廟宇，更親自體驗「貼磁磚」工法。

大河里福德祠主委劉坤湧表示：「這次能邀請到國際貴賓來體驗ＶＲ貼磁磚，是很特別的經驗，也期待建廟完成後，他們能再次回來，尋找自己當時親手貼上的那一塊磁磚，成為跨國文化交流的特別回憶。」

大河里福德祠的建築設計以「ㄇ字型結構」象徵包容與開放，並採用「Under a Roof」的垂降大屋頂概念，工法相當困難，對此，建築設計師戴育澤表示：「此次導入數位工法與數位智造技術，如BIM技術、VR施工模擬等，不僅提升建造精準度，也為台灣傳統寺廟建築帶來新風貌。」

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