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新北百萬三劍客「區內價差曝」　新店高低差3倍

▲▼ 新店央北 。（圖／記者項瀚攝）

▲近1年新店最高價新案單價100.9萬元，最低價僅34萬元 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和、新店、三重陸續出現單價破百萬新案，成為「新北百萬三劍客」，但這3區內也還是有房價較親民的地段、新案，其中新店區最高、最低價案每坪差距66.9萬元，相差3倍之多。

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新北市近年房價漲勢驚人，除了板橋外，永和、新店、三重近1年陸續出現單價破百萬的新案，成為「新北百萬三劍客」，但別只關注最高價建案，這3區內也有房價相對親民地段、新建案。

觀察近1年實價登錄，新店區最高價案「江陵天喆」每坪100.9萬元，最低價案為「幸福的駅」每坪34萬元，幅度相差3倍之多，相當驚人。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲永和、新店、三重區內最高價與最低價新案價差。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，「江陵天喆」位於央北重劃區，「該區已經進入推案尾聲，價格已被墊高，區域新案房價普遍都已來到8字頭以上價碼，成屋轉手也有見到9字頭、甚至破百行情，江陵作為新店品牌建商，高樓層見百萬不意外。」

至於「幸福的駅」，單價竟只有3字頭。何世昌表示：「該案位於新店安康地區，本就屬新店相對低價區，安康市中心新案價碼約5~6字頭，而『幸福的駅』位於安康路三段巷內，屬於安康山區地段，位置較偏，開車到安康市區還要10分鐘，房價自然親民。」

「新北百萬三劍客」之中，高低價新案價差最小的是永和區，最高價案「頂溪大苑」每坪107.8萬元，最便宜則為「尊貴昕帝王」每坪76.7萬元，區內價差僅31.1萬元，1倍都不到。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，永和區範圍小，比較沒有所謂的「低價區」，可說是處處是好地段，最高價「頂溪大苑」緊鄰捷運頂溪站，開車過1橋、捷運搭1站就到台北市，屬永和非常精華的地段，加上個案基地面積大，樓蓋得高，也創造出更大的價值。

林明賜接著表示，最低價案「尊貴昕帝王」位於豫溪街、國光路，雖然距離捷運站有一段距離，但地段條件屬實也不差，商圈生活機能便利，步行5分鐘就可抵達永和區公所，因此也有7~8字頭身價。

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關鍵字：新北房價百萬新店永和中和價差低價區何世昌大家房屋林明賜

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