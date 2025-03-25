待售量大幅上升25%！　永慶葉凌棋：房價季跌2~3%

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，到年底以前，房價每季緩跌2~3%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市交易量縮，使得七都二手待售量持續大幅提升，永慶統計對比去年6月，今年2月上升了近25%，議價率也明顯上升。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「預期今年房價將呈現緩跌，每季度2~3％，持續到年底。」

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據永慶房屋2025年Q2網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的32%，小幅下降至本季為26%，而看跌比例增至43%，比例較上季的33%增加10%。

另外觀察購屋動機，調查顯示，房價下調5~10%，就有20%消費者購屋意願會提升，但也有高達29%消費者期待房價下調10~15%，顯示消費者期待房價有感修正才願意再進場購屋。

房價方面，永慶統計，2024Q4房市交易急速冷卻，屋主降價促成交，房價指數由漲轉跌，2025Q1七都房價指數季增均在正負1%內，房價陷入盤整。

交易量縮，房價在買賣雙方價格認知呈現拉鋸，呈現僵持狀態，委售量也持續增加。對比於去年市場暢旺的6月，去年12月七都達17.4%，到了今年2月又上升到24.8%。

▲二手委售待售量逐月增加，對比去年6月，七都增加近25%。（圖／永慶統計）

永慶統計，交易量縮，待售量升，也使得屋主透過議價率提升，來換取成交的現象明顯，對比去年6~7月，今年七都議價率超過12％的成交占比均超過3成。」

進一步觀察七都成交議價率，最高的為台北市，今年來到13%，對比去年低點增加約3.7%；其次為新北市，今年來到12%，對比去年低點也上升了3%以上。另外五都議價率也都在10%左右，對比去年6月都明顯上升。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「預估未來房價會呈現緩跌，每季度2~3%，並持續到年底，接下來就是觀察銀行房貸水位、央行下一步動作、整體經濟情況。」

葉凌棋表示：「今年的預售大量交屋，預期會有10~15％將拿出來轉售，這是否導致價格競爭，使得房價下跌，是未來影響房價的重點因素，而這將使，未來待售量將持續累積上去，議價率也可能再上升。」

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