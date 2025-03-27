ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

囤物惡房東害6死大火　興中街7樓建物法拍單價跌破9萬

記者陳筱惠／台中報導

台中市興中街一棟7層樓建物，即將在下月進行第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元，較一年前首拍的底價7710萬元腰斬。然而，該建物過去曾發生重大火災，導致6死6傷慘劇，實際走訪現場，一樓仍有大量雜物，專家認為，投資人恐仍卻步。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

▲▼ 興中街大火,2025 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市中區興中街一棟7層樓建物即將在下月進行第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年3月6日、震撼全台的興中街大火，事隔3年，如今房屋現況曝光，該建物為償還債務，2024年2月首拍落入法拍程序，最初底價7710萬元開始，一路流標，至今已進入第六次拍賣。

重回現場，原先頂樓違建已拆除，外觀也有修繕，然而一樓店面仍被大量雜物堆積，梯間仍放置腳踏車等雜物，觀察似乎已無人出入。經查，該建物屋齡38年，地坪57.48坪、建坪391坪。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

2012年由莊姓屋主購入，並在頂樓違建隔成43間出租套房，火災起因為一名欠租房客不滿驅逐而縱火，火勢迅速延燒，加上房東長期在走廊、梯間放置大量雜物、助長火勢，最終釀成6死6傷慘劇，屋主雖非縱火人，但因公共空間雜物堆積，影響逃生導致死傷，遭依《刑法》公共危險罪起訴。

該建物曾發生重大火災且環境問題未改善，導致連續流標，第五拍時價格降至3947.7萬元仍無人投標，如今第六拍再降至3163.2萬元，換算建坪單價僅8.09萬元，已遠低於周邊行情。

▲▼ 興中街大火,2025 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲單純從房地產角度來看，第六拍底價3163.2萬元，建坪單價落在8.09萬元，相較於周邊行情已經偏低。（圖／記者陳筱惠攝）

根據地籍資料，該建物2012年曾以4700萬元交易，當時每坪單價約12萬元，如今價格大幅縮水，即使與2019年周邊五層樓電梯套房開價1億元相比，也顯得便宜許多。不過，由於此物件涉及火災、違建與堆置回收物等問題，仍讓不少投資人卻步。

寬頻房訊發言人徐華辰則表示：「單純從房地產角度來看，第六拍底價3163.2萬元，建坪單價落在8.09萬元，相較於周邊行情確實偏低，以40間套房估算，未計修繕成本，租金投報率超過7%。」不過，他也坦言，市場對凶宅接受度有限，且修繕成本高，投資人出手得有很大勇氣。

▲▼ 興中街大火,2025 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲因該棟標的為社會注目案件，若得標者要轉作商用，後續消防設備的更新與執照申請等事宜，勢必都會被高度檢視。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「該物件換算建坪單價僅8萬多元，可說是相當便宜，但因為是特殊物件、貸款不易，接手者得準備大筆現金拍下，更何況屋況、消防設備等都需要全面更新，這些都需要用現金才能出手，判斷此物件雖然便宜，但也得要口袋很深的投資人才有辦法負擔。」

另外，因該棟標的為社會注目案件，若得標者要轉作商用，後續消防設備的更新與執照申請等事宜，勢必都會被高度檢視，要順利拍出不容易。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

關鍵字：法拍台中興中街火災建物囤物惡房東

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月薪3萬多「買不起雙北房」　網有感：打算往南邊找工作

雙北的房價高，很多人即便努力工作許久，也未必能存到足夠的頭期款。近日就有網友發文透露，她的月薪3萬元，哪怕不婚不生，卻還是買不起房子，因此她便有意改往高雄發展，並在當地買房。貼文曝光後，掀起底下網友討論。

4分鐘前

惋惜1商圈快不行「最慘時倒30多家」　台大校友超有感：淒涼

公館商圈有多線公車與捷運松山新店線匯集，加上附近有多所大學校區，商家林立，十分繁榮。不過，就有網友發現，從疫情開始，有一陣子經常看到店家紛紛倒閉，新生南路羅斯福路路口到基隆路口就倒了三十多家，到現在零零總總空的店面可能還有十來間，感嘆台大公館商圈是不是快不行了。

22分鐘前

王品撤出「台中大竹筍」後半年　房東證實：北市30年牛排館來了

王品集團旗下頂級牛排品牌「THE WANG」去年11月底低調熄燈後，位於台中七期NTC國家商貿中心一樓的店面隨即釋出，市場關注新租客將會是誰。網友瘋傳接手的為來自台北、擁有30年歷史的經典牛排館，實際詢問房東，對方也低調證實為餐飲業且同樣是牛排館。

30分鐘前

罕見！等價交換房產　他慘噴75.6萬房地合一稅

北區國稅局今（27）日分享房地合一稅罕見核課案例。小莊（化名）與好友小陳（化名）協議將手中近2000萬元房地產等價交換，想不到小陳申報房地合一稅應納稅金為「0」，而自認沒有金流的小莊未申報房地合一稅，遭國稅局抓出漏稅54萬，連補帶罰課75.6萬元稅金。

59分鐘前

2年前租接待中心遭罰　博愛路店王現每月37萬再租「同業」

博愛路史上租金最高的「店王」，被認定為歷史建築，2023年因租給接待中心，被罰80萬元。如今，該店面以每月37萬元出租，租客一樣是接待中心，但文化局表示，只要不違反《文資法》第34條，破壞建物本身，是可以出租使用的。

1小時前

鳳山300元吃到飽老店自曝歇業　原址將由建商改建引熱議

「第一火烤兩吃」位於高雄鳳山，在地經營20年，主打300元吃到飽，多年來累積不少死忠粉絲，沒想到該店無預警透露，因地主改建結束營業，據了解，該地由鑫瑨建設以4933萬元取得，在地透露，未來該店將另覓地點經營，信義房屋專家表示，危老整合可創更大效益。

3小時前

暴風圈推案！　Q4雙北進51場新案「僅2場完銷」

去年雙北共進場51場預售案，觀察目前只有2案完銷，占比僅3.9%，房市慘況不言可喻。專家表示，順利完銷的2案除了案量不大，也都規劃為小宅，單價雖然不低，但總價還有機會壓在1000多萬元內，總價為王戰勝冷氣團。

4小時前

台灣土地公釋出10公頃地　說明會現場「好市多」也來了　

有「台灣土地公」稱號的台糖公司，近期即將釋出台中、南投兩大精華地段的地上權案，總面積近10公頃，招商說明會的現場，吸引超過20家知名企業與建商參與，其中更有美式賣場龍頭好市多。

4小時前

承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心

隨著北市發展位移，承德路串起新舊商圈、藝文與科技聚落，形成一道黃金縱軸，住宅價值不言而喻，大道首排豪宅林立，其中立足於黃金縱軸核心的「炎洲隱玉」坐擁三面臨路角地，同時享有雙捷運優勢，地段珍稀引起市場關注。

5小時前

囤物惡房東害6死大火　興中街7樓建物法拍單價跌破9萬

台中市興中街一棟7層樓建物，即將在下月進行第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元，較一年前首拍的底價7710萬元腰斬。然而，該建物過去曾發生重大火災，導致6死6傷慘劇，實際走訪現場，一樓仍有大量雜物，專家認為，投資人恐仍卻步。

6小時前

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣土地公釋出10公頃地　說明..

墾丁台灣祭「民宿1晚895→7..

樓下住戶要施工！　過來人曝解法..

蔡英文永和鄰居賣房　河景宅開價..

為何有線電話「不用插電」　答案..

高雄知名骨科拓展新據點　分院地..

鳳山300元吃到飽老店自曝歇業..

每戶56萬！　長照機構買下90..

3位房東樂歪！　醫美砸25萬入..

囤物惡房東害6死大火　興中街7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月薪3萬多「買不起雙北房」　網..

惋惜1商圈快不行　台大校友超有..

王品撤出「台中大竹筍」後半年　..

罕見！等價交換房產　他慘噴75..

2年前租接待中心遭罰　博愛路店..

鳳山300元吃到飽老店自曝歇業..

暴風圈推案！　Q4雙北進51場..

台灣土地公釋出10公頃地　說明..

立足承德首席「炎洲隱玉」內外兼..

囤物惡房東害6死大火　興中街7..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366