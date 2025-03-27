囤物惡房東害6死大火　興中街7樓建物法拍單價跌破9萬

記者陳筱惠／台中報導

台中市興中街一棟7層樓建物，即將在下月進行第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元，較一年前首拍的底價7710萬元腰斬。然而，該建物過去曾發生重大火災，導致6死6傷慘劇，實際走訪現場，一樓仍有大量雜物，專家認為，投資人恐仍卻步。

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▲台中市中區興中街一棟7層樓建物即將在下月進行第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年3月6日、震撼全台的興中街大火，事隔3年，如今房屋現況曝光，該建物為償還債務，2024年2月首拍落入法拍程序，最初底價7710萬元開始，一路流標，至今已進入第六次拍賣。

重回現場，原先頂樓違建已拆除，外觀也有修繕，然而一樓店面仍被大量雜物堆積，梯間仍放置腳踏車等雜物，觀察似乎已無人出入。經查，該建物屋齡38年，地坪57.48坪、建坪391坪。

2012年由莊姓屋主購入，並在頂樓違建隔成43間出租套房，火災起因為一名欠租房客不滿驅逐而縱火，火勢迅速延燒，加上房東長期在走廊、梯間放置大量雜物、助長火勢，最終釀成6死6傷慘劇，屋主雖非縱火人，但因公共空間雜物堆積，影響逃生導致死傷，遭依《刑法》公共危險罪起訴。

該建物曾發生重大火災且環境問題未改善，導致連續流標，第五拍時價格降至3947.7萬元仍無人投標，如今第六拍再降至3163.2萬元，換算建坪單價僅8.09萬元，已遠低於周邊行情。

▲單純從房地產角度來看，第六拍底價3163.2萬元，建坪單價落在8.09萬元，相較於周邊行情已經偏低。（圖／記者陳筱惠攝）

根據地籍資料，該建物2012年曾以4700萬元交易，當時每坪單價約12萬元，如今價格大幅縮水，即使與2019年周邊五層樓電梯套房開價1億元相比，也顯得便宜許多。不過，由於此物件涉及火災、違建與堆置回收物等問題，仍讓不少投資人卻步。

寬頻房訊發言人徐華辰則表示：「單純從房地產角度來看，第六拍底價3163.2萬元，建坪單價落在8.09萬元，相較於周邊行情確實偏低，以40間套房估算，未計修繕成本，租金投報率超過7%。」不過，他也坦言，市場對凶宅接受度有限，且修繕成本高，投資人出手得有很大勇氣。





▲因該棟標的為社會注目案件，若得標者要轉作商用，後續消防設備的更新與執照申請等事宜，勢必都會被高度檢視。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「該物件換算建坪單價僅8萬多元，可說是相當便宜，但因為是特殊物件、貸款不易，接手者得準備大筆現金拍下，更何況屋況、消防設備等都需要全面更新，這些都需要用現金才能出手，判斷此物件雖然便宜，但也得要口袋很深的投資人才有辦法負擔。」

另外，因該棟標的為社會注目案件，若得標者要轉作商用，後續消防設備的更新與執照申請等事宜，勢必都會被高度檢視，要順利拍出不容易。

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