高市地政局首標進帳14.4億　高大特區土地8.1億、溢價5%成交

▲高雄市地政局26日舉行今年首場土地標售，推出6標6筆土地，合計標售總額約為14億4490萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄市地政局26日舉行今年首場土地標售，推出6標6筆土地，總底價16.19億元，現場擠滿人潮，共吸引9封標單，標脫率50%。其中，最受矚目的高大特區千坪地，由泰郡建設以自然人名義得標，將推2~3房大樓。專家表示，以地價來看，未來新案開價不可能比現在低。
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高市地政局Q1開發區土地標售，共計推出6標6筆建地，26日開標，合計總底價16億1905萬元。此次9封標單，共標出3筆土地，合計標售總額約為14億4490萬元。
|標號
|區域
|段別
|路段位置
|面積（坪）
|分區
|標售底價（單價元/坪）
|標售底價（總價元）
|得標金額（元）
|平均單價（萬/坪）
|溢價率
|投標數
|得標人
|1
|三民
|新都
|德興街旁
|17.48
|住四
|618,182
|10,808,600
|-
|-
|-
|-
|流標
|2
|仁武
|福清
|中正路、文安二街口
|1,305.18
|住宅
|364,298
|475,472,226
|625,990,000
|47.96
|31.66%
|4
|十億營造股份有限公司
|3
|仁武
|金鼎
|大正路旁
|558.42
|住二
|497,190
|277,638,400
|-
|-
|-
|-
|流標
|4
|楠梓
|楠梓
|大學西路旁
|1,164.10
|住三
|665,785
|775,041,578
|816,899,999
|70.17
|5.40%
|4
|郭泰吟
|5
|楠梓
|楠梓
|楠海路、楠中路口
|213.77
|住四
|365,289
|78,087,035
|-
|-
|-
|-
|流標
|6
|林園
|港子埔
|過溝、佳旁
|16.94
|住宅
|118,678
|2,010,400
|2,010,400
|11.87
|0.00%
|1
|韓碧祥
▲高雄市地政局第一季土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）
此次共2筆土地，分別各引來4組人馬搶標，競爭激烈。其中，得標金額最高的高大特區千坪地，面積1164.1坪、住3用地，最終由泰郡建設以郭姓自然人名義，以8億1689萬9999元得標，換算單坪70.17萬元，溢價率5.4%。泰郡建設表示，看好北高雄持續有產業進駐，因此出手搶進，該地暫定明年開發，預計規劃2~3房大樓。
而另一塊仁武區1305.18坪住宅區土地，則是由十億營造以6億2599萬元得標，溢價31.66%，換算單價47.96萬元購入。
富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，目前土地市場買氣還是偏保守，但大塊、基地條件好的素地，建商還是持續購買，開標前市場預估的熱門標的，均成功標出，以目前地價來看，楠梓、仁武未來新案不可能比現階段開價低，也都要站上4字頭。
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