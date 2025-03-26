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高市地政局首標進帳14.4億　高大特區土地8.1億、溢價5%成交

▲▼ 地政局 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市地政局26日舉行今年首場土地標售，推出6標6筆土地，合計標售總額約為14億4490萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市地政局26日舉行今年首場土地標售，推出6標6筆土地，總底價16.19億元，現場擠滿人潮，共吸引9封標單，標脫率50%。其中，最受矚目的高大特區千坪地，由泰郡建設以自然人名義得標，將推2~3房大樓。專家表示，以地價來看，未來新案開價不可能比現在低。

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高市地政局Q1開發區土地標售，共計推出6標6筆建地，26日開標，合計總底價16億1905萬元。此次9封標單，共標出3筆土地，合計標售總額約為14億4490萬元。

標號 區域 段別 路段位置 面積（坪） 分區 標售底價（單價元/坪） 標售底價（總價元） 得標金額（元） 平均單價（萬/坪） 溢價率 投標數 得標人
1 三民 新都 德興街旁 17.48 住四 618,182 10,808,600 - - - - 流標
2 仁武 福清 中正路、文安二街口 1,305.18 住宅 364,298 475,472,226 625,990,000 47.96 31.66% 4 十億營造股份有限公司
3 仁武 金鼎 大正路旁 558.42 住二 497,190 277,638,400 - - - - 流標
4 楠梓 楠梓 大學西路旁 1,164.10 住三 665,785 775,041,578 816,899,999 70.17 5.40% 4 郭泰吟
5 楠梓 楠梓 楠海路、楠中路口 213.77 住四 365,289 78,087,035 - - - - 流標
6 林園 港子埔 過溝、佳旁 16.94 住宅 118,678 2,010,400 2,010,400 11.87 0.00% 1 韓碧祥

▲高雄市地政局第一季土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）

此次共2筆土地，分別各引來4組人馬搶標，競爭激烈。其中，得標金額最高的高大特區千坪地，面積1164.1坪、住3用地，最終由泰郡建設以郭姓自然人名義，以8億1689萬9999元得標，換算單坪70.17萬元，溢價率5.4%。泰郡建設表示，看好北高雄持續有產業進駐，因此出手搶進，該地暫定明年開發，預計規劃2~3房大樓。

而另一塊仁武區1305.18坪住宅區土地，則是由十億營造以6億2599萬元得標，溢價31.66%，換算單價47.96萬元購入。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，目前土地市場買氣還是偏保守，但大塊、基地條件好的素地，建商還是持續購買，開標前市場預估的熱門標的，均成功標出，以目前地價來看，楠梓、仁武未來新案不可能比現階段開價低，也都要站上4字頭。

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關鍵字：高雄土地標售房地產競標投標

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