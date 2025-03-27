暴風圈推案！　Q4雙北進51場新案「僅2場完銷」

▲去年雙北共進場51場預售案，觀察目前只有2案完銷，占比僅3.9%，房市慘況不言可喻。（圖／《住展》提供）

記者項瀚／台北報導

去年雙北共進場51場預售案，觀察目前只有2案完銷，占比僅3.9%，房市慘況不言可喻。專家表示，順利完銷的2案除了案量不大，也都規劃為小宅，單價雖然不低，但總價還有機會壓在1000多萬元內，總價為王戰勝冷氣團。

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《住展》雜誌彙整去年Q4季公開新案資訊，雙北一共進場51個住宅產品預售案，到目前為止於建商臉書粉絲團公布的完銷資訊，僅松山捷運南京三民站生活圈的「京釀」、板橋捷運江子翠站生活圈的「文化翡格」完銷，雙北Q4的住宅預售案推案數量完銷占比3.9%，慘況不言可喻。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「去年Q4在央行第七波打炒房、銀行房貸滿水位兩大利空夾擊，購屋信心全面崩壞也劇烈影響預售屋市場，每月《住展》風向球統計的單週平均成交組數只剩1組，賞屋組數只有10多組，與熱潮時期有數倍落差。」

陳炳辰觀察：「論及完銷個案，除了位於熱門地帶外，『文化翡格』、『京釀』都是小宅設計，前者為15坪套房，後者也都在20坪內，雖然單價都不低，『文化翡格』來到9字頭，『京釀』更躍上120萬元，但總價還有機會壓在1000多萬元內，總價為王戰勝冷氣團。」

此外，陳炳辰表示：「這2案規劃戶數不多，代銷均還有房仲背景，客戶資源豐富，快銷條件充分。」





▲雙北Q4的住宅預售案推案數量完銷占比3.9%。（圖／《住展》提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析表示：「小宅威力不僅在預售市場體現，中古交易也是如此，尤其在打炒房後自用當道的市場環境，以台北市來看，中山、萬華小宅交易最熱，占比雙雙突破五成，此外大同小坪數住宅交易占比也逼近5成，有明顯成長趨勢。」

另外，三重區二重疏洪道重劃區的「環泥水澐」、仁義重劃區的「華固織幸」喊出即將完銷，兩案規劃的坪數都不會太大，「環泥水澐」鄰近當地大熱門捷運三重站單價百萬元共構宅，單價8、9字頭具強烈的比價效益；「華固織幸」挾建商品牌，與前一季度建商同區順銷案醞釀多組客戶，皆有利在暴風圈中求生存。

值得注意的是，陳炳辰指出，今年開春推出位在台北市內湖區、萬華區，新北市三重區、新莊區、永和區的新案傳銷售順暢捷報，其有著知名地帶、小宅訴求、建商品牌、區域新案稀缺等特性，更主要因素是不再創高價。

舉例來說，新案來到單價三位數的台北市內湖區、萬華區，與新北市三重區、永和區，今年成績不錯的案子都有買在低於百萬元，甚至不到9字頭的可能，即便未喊出跳樓大拍賣，建商自我約束的誠意開價，成為房市海嘯的保命救生圈。

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