進場時機到！新北房產熱區　土城3房含車位兩千萬有找

▲「紅布朗花園」位於暫緩重劃區與司法園區之間。

圖、文／茂德建設提供

隨著2025年進入春暖花開的第二季，多位房產專家表示進入不錯的看屋時機，自住族亦紛紛出籠賞屋，近期新北市土城區憑藉完善的交通、生活機能及重大建設利多，成為雙北置產族熱門區域。

位在新北市的土城區中，房市熱度最高的三大區塊為「暫緩重劃區」、永寧站生活圈及頂埔「運校重劃區」。三大區塊各具特色，其中最受矚目的即是位於土城市區海山生活圈旁的「暫緩重劃區」，生活機能完善之外，周邊擁有多項重大建設，包括司法園區、捷運萬大線、金城交流道等，房價仍具備極大補漲空間。

核心區段 土城暫緩重劃區潛力無限

「暫緩重劃區」擁有寬敞宜人的街道及高綠覆率，並規劃了完善的學區，如文小預定地、文中預定地、台科大預定地、土城小學、土城中學、清水高中及宏國科大等，優質環境成為小家庭看中本區的主因。加上區內擁有成熟生活機能，如家樂福、裕民路與延吉街商圈，滿足居民生活各式需求，日月光廣場、土城長庚醫院等指標性建設相繼落成，更提升長遠居住品質。交通方面除現有的板南線、即將通車的三鶯線，區內也將興建捷運萬大線LG10清水站、LG11土城站，讓通勤更便利，未來政府機關於司法園區就位後也將有更多高階人才進駐，帶動剛性購屋需求，為區域發展帶來強勁動能，成為目前最具投資潛力的區域。

強檔個案「紅布朗花園」3房壓軸倒數

在土城暫緩重劃區內，近期備受矚目的個案「紅布朗花園」，近鄰萬大線LG10站，與司法園區僅一步之遙，對面有千坪公園綠地，周邊街道開闊、生活環境宜人。社區以舒適的現代飯店氛圍，融入多樣化公設，打造高品質居住空間。目前全案進入最後銷售階段，推出三房+車位1,958萬起的限量價，機會難得，邀請有興趣的買家把握入手機會。

▲「紅布朗花園」建案外觀3D情境示意。

【紅布朗花園】

賞屋專線：（02）22646789

個案官網：https://lixinpro.com/HALjt

接待會館：新北市土城區明德路一段X清水路口