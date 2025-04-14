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土地4年飆漲96%　「苗栗高鐵特區」一片荒草房價站3字頭

▲▼ 苗栗高鐵特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台一日生活圈掀起運輸通勤革命，相較於七都高鐵宅不斷追高，有大咖建商看中「苗栗高鐵特區」低位補漲商機。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣高鐵全年運量突破7800萬人次，全台一日生活圈掀起運輸通勤革命，相較於七都高鐵宅不斷追高，有大咖建商看中「苗栗高鐵特區」低位補漲商機，區內住宅用地完售，不過該區開發初升段，荒草遍佈，專家認為千坪基地大案推出，有望帶動區域房市。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

去年6月，苗栗縣政府持有的「苗栗高鐵特區」住宅用地全數「完銷」，最後3筆合計約3177坪的住宅用地順利標脫。目前區內僅剩最後2筆產專地待售，為回應市場對住宅用地需求，縣府正積極研議變更都市計畫，放寬得設立住宅，以符合外界期待。

根據縣府地政處官網資料，「苗栗高鐵特區」區段徵收配餘地陸續脫標，其中包括麗寶集團以37億元，買下11筆合計逾萬坪土地，以及寶佳機構、大華建設等，也讓土地單價在4年間，從每坪20萬元飆漲至每坪39.89萬元，漲幅高達96%。

不過該區雖然地價上漲，但不少網友認為「竹南那麼香，為什麼要買荒草遍佈的後龍？」、「等頭份住滿才會往南移」、「荒涼，等到頭份、竹南貴到買不起的才會去買那啦」、「等頭竹100萬，差不多那邊就會動了」、「竹南、頭份是跟產業園區有關，那邊也要有才能炒」。

▲▼ 苗栗高鐵特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲苗栗縣政府正全力打造觀光科技新都心，加速四大產業園區包含後龍、頭份、竹南科東、擴大竹南科技園區等開發進程。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，「苗栗高鐵特區」透天「新站帝寶NO.2」成交總價站上3000萬元大關；「高鐵富域5」也來到2888萬元水位。而2024年，後龍華廈成交均價約每坪27萬元，2025年僅2個月時間已爆衝至35萬元。目前區內多為小基地社區，如「赫采厚琚」、「幸福雄郡」等總戶數皆在30戶以內，前者最高成交單價已來到39.4萬元，後者整體均價也超過每坪31萬元。

近期，高鐵特區將迎來第一個千坪基地規模大案，由寶佳機構旗下的弘峻建設率先推出，總戶數130戶，採先建後售。而麗寶集團旗下名軒開發，也正籌備後龍市區維真段新案，基地2530坪，總戶數453戶。

▲▼ 苗栗高鐵特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲苗栗高鐵特區以低基期房價、高鐵通勤等優勢，具備新竹購屋族外溢南移條件。（圖／記者陳筱惠攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析指出：「金龍風暴後，苗栗高鐵特區以低基期房價、高鐵通勤等優勢，具備新竹購屋族外溢南移條件。」

不過，他也認為：「短期高獲利空間不再，建議購屋族若有增值想法得將眼光放遠至3~5年觀察，該區尚處於開發初升段，生活機能僅有賴後龍市區支撐，購屋族要有放長線的預期心理，如交通、建設、人口紅利及大型商業開發進駐等，都是值得參考的重要指標。」

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關鍵字：苗栗高鐵特區房市商機發展

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