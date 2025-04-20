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驚悚墜樓案震驚逢甲商圈　「凶宅範圍」再引網友吵翻

▲▼逢甲商圈，逢甲夜市。（圖／記者莊智勝攝）

▲逢甲商圈14日晚間傳出一起離奇死亡案件，一名租客在陽台煮飯時，發現隔壁速食店頂樓有一具屍體，嚇得趕緊報警，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市西屯區西屯路、逢甲商圈14日晚間傳出一起離奇死亡案件，一名租客在陽台煮飯時，發現隔壁速食店頂樓有一具屍體，嚇得趕緊報警。而近期台中多起墜樓命案，對於凶宅定義網友吵翻。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

逢甲商圈出現一起離奇案件，事發地為某速食店頂樓，據了解， 14日傍晚，一名租客在隔壁大樓陽台煮飯，驚見該棟建築頂樓疑似有「人腳」，嚇得急報警，後續警方擴大調閱監視器，確認男子身分後，發現男子在頂樓已陳屍8日。

經警方初步了解，死者是隔壁大樓的住戶，日前曾在隔壁大樓15樓頂樓講電話期間疑似心情低落，開擴音講完話後怒甩手機，隨後便墜落在相鄰鐵皮屋上方。對此，網友對於墜樓在隔壁頂樓是否構成凶宅定義吵翻。

台中市民呂先生認為：「不管是從哪裡輕生、事發地跟陳屍處應該都要算凶宅範圍吧，不然這樣不是很恐怖嗎？」、另一位洪先生則認為：「應該只能算跳樓的那一戶吧，但陳屍地點因為產權是別人的，這樣也太倒霉！」

▲▼ 陽台 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲網友對於墜樓發生，是否構成凶宅定義吵翻，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

針對此次墜樓事件，在地房仲認為：「該名男子墜落地點為違章建築的鐵皮，其實不算在產權範圍內，因此以狹義定義上來說，只要拆除違建就不能算是凶宅，但廣義來說，不論是未來要經手、要租賃都還是得告知買家。」

另外，前幾日台中市市政路豪宅也發生墜樓事件，該名女子從高樓墜落至3樓露台，那3樓到底算不算是凶宅？亞細亞國際法律事務所律師陳頂新表示：「內政部另外也在2008年發布了一則函釋，根據該函釋，若有人從高樓跳樓，並陳屍在低樓層陽台，則高樓為發生求死行為致死戶，低樓為自殺而死亡之事實的戶別，都會被認定為凶宅。」

但是陳頂新說明：「根據過去判決案例揭露，若『露台』是約定專用部分，算是公設範圍，且屋主沒有實際產權，也就是說並非專有部份，那該戶就不能算是凶宅。」

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關鍵字：台中墜樓凶宅社會討論安全逢甲

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