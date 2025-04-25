預售屋原定2年前交屋「使照再被退」　她崩潰：小孩都上幼稚園了！

▲年輕夫妻在5年前簽約一間位於南彰化的預售屋，已經過了合約交屋時間2年，至今仍不知新家何時交屋，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

缺工缺料影響？中台灣一對年輕夫妻，在5年前看中一間總價千萬元的3房預售屋，開心簽約準備成家，合約書明定2023年2月主結構以及使照將在期限內完成，沒想到如今已2025年4月，他們剛得知「使照被退回」，女屋主崩潰表示：「小孩都上幼稚園了！新家卻仍然沒著落！」

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經查，這對年輕夫妻在5年前，2020年時簽約一間位於南彰化的預售屋，該預售屋興建10樓、共2棟，戶數74戶，當時價格不算便宜，每坪均價來到20~22萬元。而合約上也明定2023年2月前會取得使照完成交屋流程。

豈料，中間遇到新冠疫情、缺工缺料，建商以「不可抗」因素將工期延展2年，但又過了2年到了2025年，該年輕夫妻除了焦慮目前銀行貸款緊縮外，又意外得知建商申請的「使照被退回」。

女屋主崩潰表示：「我的小朋友都從剛出生到現在上幼稚園了，到現在新家還沒有下落，而且驗屋狀況也是一團亂，我們申請貸款也是遇到緊縮，比較多家下來終於有一間符合期待的，現在又因為使照拿不到，可能要被延遲排撥房貸，真心很崩潰！」

▲新案使用執照被駁回，最主要是消防、電梯兩項不合格，其次就是建案的完整度與五大管線（電氣、電信、自來水、污水、瓦斯）有缺失，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問審查使照相關人員，對方表示：「新案使用執照被駁回，最主要是消防、電梯兩項不合格，其次就是建案的完整度與五大管線（電氣、電信、自來水、污水、瓦斯）有缺失。近期對於二工也趨於嚴格，包含鋼筋裸露、陽台外推，也都可能造成使用執照退回。」

面對這樣的消費糾紛，房市專家何世昌認為：「回到法律層面建商做法固然有違常理，但在交屋前，不建議消費者與建商撕破臉，雖然等了許久，但最好的做法是等到交屋產權移轉後，再將證據搜集完尋求法律途徑。」

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