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新青安重回5千件↑「熱度回升」？專家搖頭　推測2原因曝

▲新青安房貸8月上路帶動自住買氣緊鄰雙北的桃園在比價效應下成為首購換屋熱區交易量持續攀升近期又以中路、大有、客運三大特區最被看好▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

經過五個月的低迷期，「新青安」房貸受理件數重回5千件以上。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然看似熱度回升，但實際撥貸件數卻少於受理件數，透露出一些關鍵訊號。他推測這背後可能有兩大原因：一是先前累積的核貸塞車潮已消化，二是目前公股銀行審核趨嚴，導致退件數增加，「受理申貸不一定會過件」。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」指出，經過五個月低迷期，新青安受理件數回到5千件以上，但撥貸件數卻少於受理件數，推測原因有兩點，包括「1.新青安核貸塞車潮緩解，之前排隊等撥款的申辦件多已消化。」「2.公銀審核趨嚴，可能退件數有所增加，受理申貸不一定會過件。」

他就提醒，接下來要留意是否會出現「末代上車潮」，因為「下半年到明年上半年是新青安最後一年」，雖然利息補貼時間已經不多，但「40年期房貸＋5年寬限期」的組合對首購族來說依然非常誘人。是否會因此帶動申辦件數再衝一波，值得觀察。

外界對於「新青安」未來是否會出現斷頭潮議論紛紛，對此他持保留態度，「我個人覺得機率不大」。他引述財政部長先前揭露的數據指出，新青安違約率僅約0.04％，甚至比整體房貸違約率0.07％還低，反映這族群的財務穩定性不容小覷。

他也點出一個現象，「20～30歲申辦新青安買房的比率雖驟增」，但坦言以台灣當前高房價的現實來看，「30歲以下更難在白手起家的情形下買房」，這群人有很高比例可能是靠父母支援。他直言，「倘若他們付不出錢，大部份爸媽還是會幫忙渡過難關」，因此違約率要衝高到1%、2％，達到「潮」的程度，機率應該偏低。

他也強調，集結家族之力買房早已成為全球趨勢，「不只有台灣如此」，先前也曾介紹過澳洲、美國、英國等多國皆有相關調查與趨勢，「更遑論鄰近台灣的中國、香港、韓國」，至於日本則是少數的例外。最後，他打趣總結，「沒辦法，別人家的父母總是不會讓我們失望。」

關鍵字：房貸首購族新青安買房撥款何世昌

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