新青安重回5千件↑「熱度回升」？專家搖頭　推測2原因曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

經過五個月的低迷期，「新青安」房貸受理件數重回5千件以上。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然看似熱度回升，但實際撥貸件數卻少於受理件數，透露出一些關鍵訊號。他推測這背後可能有兩大原因：一是先前累積的核貸塞車潮已消化，二是目前公股銀行審核趨嚴，導致退件數增加，「受理申貸不一定會過件」。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」指出，經過五個月低迷期，新青安受理件數回到5千件以上，但撥貸件數卻少於受理件數，推測原因有兩點，包括「1.新青安核貸塞車潮緩解，之前排隊等撥款的申辦件多已消化。」「2.公銀審核趨嚴，可能退件數有所增加，受理申貸不一定會過件。」

他就提醒，接下來要留意是否會出現「末代上車潮」，因為「下半年到明年上半年是新青安最後一年」，雖然利息補貼時間已經不多，但「40年期房貸＋5年寬限期」的組合對首購族來說依然非常誘人。是否會因此帶動申辦件數再衝一波，值得觀察。

外界對於「新青安」未來是否會出現斷頭潮議論紛紛，對此他持保留態度，「我個人覺得機率不大」。他引述財政部長先前揭露的數據指出，新青安違約率僅約0.04％，甚至比整體房貸違約率0.07％還低，反映這族群的財務穩定性不容小覷。

他也點出一個現象，「20～30歲申辦新青安買房的比率雖驟增」，但坦言以台灣當前高房價的現實來看，「30歲以下更難在白手起家的情形下買房」，這群人有很高比例可能是靠父母支援。他直言，「倘若他們付不出錢，大部份爸媽還是會幫忙渡過難關」，因此違約率要衝高到1%、2％，達到「潮」的程度，機率應該偏低。

他也強調，集結家族之力買房早已成為全球趨勢，「不只有台灣如此」，先前也曾介紹過澳洲、美國、英國等多國皆有相關調查與趨勢，「更遑論鄰近台灣的中國、香港、韓國」，至於日本則是少數的例外。最後，他打趣總結，「沒辦法，別人家的父母總是不會讓我們失望。」