房市進入盤整期　Q1五都信義房價指數下滑





▲房價從不斷創高到進入盤整期，七都中除了新北、桃園，信義指數都出現季減。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

最新Q1信義房價指數曝，房價從不斷創高到進入盤整期，七都中除了新北、桃園，指數都出現季減。信義房屋專家表示：「Q2還有股災挑戰，但融市場可以快點恢復秩序，則房市即使進入修正期，預料短期波動幅度也不至於太大。」

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據最新Ｑ1信義房價指數表現，整體年增率仍維持擴張，但漲幅已出現緩和跡象，七都中新北及桃園市，其餘各都均出現下滑跡象。

整體房價指數水準大致回到去年房貸管制前的表現，顯示央行進行房貸管制後，市場不僅交易量縮，房價也從不斷創高到進入盤整期。

▲信義房價指數變化統計。（表／信義房屋統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從房價指數來看，這波房價高檔就出現在央行第七波選擇性信用管制上路當時，今年Q1台股從2.36萬點修正到2.07萬點，加上房貸申請不易等因素，市場風向已經改變，已從高點轉折進入盤整期。

曾敬德表示：「Q1房價指數有五大都會區都較上季下跌，第二季市場又出現新的動盪，即為4月份股災，房市挑戰一波接著一波，特定題材區域的房價漲幅實在太快，一手市場也出現明顯量縮，房市進入盤整期的跡象日益顯著。」

不過，曾敬德表示：「若金融市場可以快點恢復秩序，則房市即使進入修正期，預料短期波動幅度也不至於太大。」

關於Q1新北、桃園房價相對抗跌，東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，打房以來，新北還是有多個預售案繳出亮眼成績，且價格不低，在比價效應下，中古屋更有優勢仍能吸引追求高CP值的自用客戶；桃園則是剛性需求太強，人口持續大幅移入，吸納許多脫北族，且房價還在相對低基期，表現也自然更穩定。

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