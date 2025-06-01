大學生「9人組團租房」想靠1招免費　房東震驚：超如意算盤

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名房東最近接觸到來找租房的大學生，9位同學表明想租他們含三房的家庭式租屋，更坦言申請租屋補貼後，等於省下租金還剩下一些錢，這番話讓他震驚不已，除了婉拒外，也不禁感嘆「才大一而已就超級會算，但社會底層邏輯很多時候與理想是脫鉤的。」

網友在臉書社團「房東互助會」表示，最近遇到一個奇葩問題，本來以為是偶發事件，但跟隔壁大姐聊過才知道，「學生真的不是我們想的這樣，總是有些超會算的人，不過我只是遇到並沒有接受。」

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他接著透露，某科大學生來看房子，他們一共9個人，想租一整層三間房的住家，「她們9個人都申請租屋補貼，然後這間房子等於不用付租金，還可以有一些收入，真是打得超如意算盤，她們把想法跟我講後，心中真的是萬馬奔騰，想不到我也會遇到這種事。」

對此，網友們紛紛回應，「人越多，損壞率越高，弄壞的東西，這9人互推...還好你拒絕了」、「都沒繳過稅，滿腦子算計」、「3個房間9人要住？」「真的入住的不會是9個人啦！可能6個人住家裡，白領錢」、「租屋補貼不可大於租金」。

還有人計算道，「一般以台北市來說，整層住家月租3萬元，有3位學生想租，他們再找3個同學當人頭，總共6人簽約，申請6份租屋補助，總共就有2萬1600元了，人頭每月抽1000元，有3人抽3000元，等於補助拿1萬8600元，扣掉房租實際繳1萬1400元，等於3位同學，各繳3800元房租而已，另外3位人頭同學，每月實賺1000元。」