LM新手村夯！　南科工程師租屋首選曝光

▲南科作為南台灣科技產業重鎮，眾多工程師有租屋需求。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科作為南台灣科技產業重鎮，眾多工程師有租屋需求，將加入台積電的工程師透露，在台南租屋還是從高雄老家TPASS通勤2種方式中，舉棋不定，引來學長現身建議，「LM新手村，離公司近能多睡多休息才實在。」信義房屋專家表示，套房因租金基期較低，近年漲幅尤為明顯。

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原PO在網路論壇《DCARD》發文，透露他拿到南科台積電的工程師錄取通知，想問大部分人都在哪裡買房或是租屋，目前在台南租屋，以及住高雄老家每天TPASS通勤2種方案中猶豫，忍不住上網問網友的意見，引來熱烈討論。

有台積電學長透露，不知道住哪裡就是去「LM新手村」，離公司近能多睡多休息才是實在的。也有不認同的學長直言「傻了，當然住到山上區啊，On Call(隨時待命)會先把善化、新市、永康的都Call完才會打給你。」

相較之下，從高雄老家通勤的方案則不被看好。一位網友指出，TPASS通勤雖具成本優勢，但下班時間可能面臨末班車限制，影響生活品質。

根據實價登錄統計，LM特區2020年預售大樓均價20萬元，2024年預售大樓均價已經達40.7萬元，漲幅高達103.2%，相當驚人。

▲LM特區多位於善化範圍，目前套房月租金約8500~9500元。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋南科店長陳怡伶表示，LM特區位於台南市善化區、新市區，主打地理位置靠近南科，是不少南科員工的購屋熱區，近年來房價高漲，新推案也從透天轉往大樓。

陳怡伶表示，LM特區多位於善化範圍，目前套房月租金約8500~9500元，2房含平面車位約1.8~2萬元，3房含平面車位2.3~2.5萬元。從2020年至今，套房租金漲幅高達3~4成，2、3房租金則上漲約2成，套房因租金基期較低，漲幅尤為明顯。

陳怡伶說：「南科工程師因工作調動頻率高，考量短期內可能因職位調動需換屋或遷往外縣市，現階段多傾向選擇租屋而非購屋，加上近期受信用管制及政策不明朗影響，購屋買氣趨緩，進一步推高租屋需求，帶動LM特區租金持續攀升。」



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