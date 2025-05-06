利空三重奏　開發商「抱團取暖」降風險

▲近期不少台中業者「抱團取暖」，掀起一波波合建熱潮，只求在寒冬中降低風險。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



資金壓力山雨欲來，台中建商也撐不住了？從央行打房、川普關稅影響經濟動盪，到房貸利率居高不下，現在再加上台幣狂飆，房市冷風吹得開發商心驚膽跳。近期不少台中業者「抱團取暖」，掀起一波波合建熱潮，只求在寒冬中降低風險。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中近期爆出的多起合建案，顯示這股「抱團避震」趨勢正在加速。宏璟建設（2527）與鼎固-KY（2923）在北屯區洲際段合作推出總銷120億元大案，規劃地上26層、地下3層，興建366戶，已取得建照、即將動工。

不只如此，大毅建設與龍寶建設攜手再推「有愛臻邸」、興富發（2542）與中悦建設也在西屯區聯手推出「紀梵希」合建案、鉅虹建設則收購北屯崇德、大連路段近千坪土地，並與同街區持有土地的亞昕國際開發合作，推動大規模都市更新計畫。

合建不只救急，也拚未來。精湛建設與味丹集團共同銷售的「國際台中會」，大陸建設則與味丹集團採合建模式，分二期開發10公頃土地，第一期規劃60戶別墅、第二期規劃87戶，全區總銷金額超過70億元，大陸建設分回比例達48.85%，預計今年首波推案登場。

在當前房市變局下，「抱團合建」已成建商活下去的關鍵策略。台中市建築經營協會市長資訊主委白洪章說，現在有三種模式：「地主找建商、建商找地主，建商找建商，這樣不僅能降低單一資金曝險，也能拉高品牌曝光、加快去化速度。」

其中最明顯的是中小型建商，白洪章說：「小建商沒有資金，為了閃避18個月動工的風險，這樣合作反而比較沒有問題，不過，最差的情況已經出現，過去建商取得土地後申請建照，撐不下去轉賣給其他建商、獲利了解，說穿了就是市場沒有信心，尤其現在連品牌建商都開始轉弱。」

▲建商資金調度壓力激增，只能尋求合建、自保現金流。（圖／記者陳筱惠攝）

對於台幣升值效應，白洪章說：「表面上來看對建商是好的，進口原物料會有優勢，加上資金進場、通膨三效應，照理說房地產會好，但實際上資金會不會進入房地產，這很難說，因為目前看來是短期現象，這升值循環至少要1年才會明顯的影響。」

而台幣升值，白洪章舉例：「未來出口減弱，首當其衝就是豪宅市場，對首購族也會有影響，業者對未來很擔憂。」他笑說：「台幣強升大家都想換外幣出國玩，爭取小確幸，但回國後發現連工作都沒了，這樣能說是好事嗎？」

白洪章認為：「房地產因為流動性比較差，最好是經濟是穩定的成長，不論是哪一種消息面，資金搶短線、匯率當沖化，只要變化一大『就是利空』。」

事實上，建商資金吃緊並非空穴來風。21世紀不動產資深經理沈政興指出，除了銷售趨緩，另一大關鍵是「銀行法」第72-2條限制，加上央行連番信用管制，國銀土建融大幅緊縮，導致許多開發案融資不順，不得不轉向民間銀行或聯貸分散風險。

「過去與銀行談妥的土建融，如今常常臨門一腳被限縮，建商資金調度壓力激增，只能尋求合建、自保現金流。」沈政興觀察。隨著土建融持續收緊，台中建商的「抱團潮」恐怕才剛起步，未來不排除出現更多聯手開發、異業整合的新局面。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民