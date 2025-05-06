ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

利空三重奏　開發商「抱團取暖」降風險

▲▼北屯鳥瞰,北屯捷運綠線,北屯,房市,櫻花柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期不少台中業者「抱團取暖」，掀起一波波合建熱潮，只求在寒冬中降低風險。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導


資金壓力山雨欲來，台中建商也撐不住了？從央行打房、川普關稅影響經濟動盪，到房貸利率居高不下，現在再加上台幣狂飆，房市冷風吹得開發商心驚膽跳。近期不少台中業者「抱團取暖」，掀起一波波合建熱潮，只求在寒冬中降低風險。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中近期爆出的多起合建案，顯示這股「抱團避震」趨勢正在加速。宏璟建設（2527）與鼎固-KY（2923）在北屯區洲際段合作推出總銷120億元大案，規劃地上26層、地下3層，興建366戶，已取得建照、即將動工。

不只如此，大毅建設與龍寶建設攜手再推「有愛臻邸」、興富發（2542）與中悦建設也在西屯區聯手推出「紀梵希」合建案、鉅虹建設則收購北屯崇德、大連路段近千坪土地，並與同街區持有土地的亞昕國際開發合作，推動大規模都市更新計畫。

合建不只救急，也拚未來。精湛建設與味丹集團共同銷售的「國際台中會」，大陸建設則與味丹集團採合建模式，分二期開發10公頃土地，第一期規劃60戶別墅、第二期規劃87戶，全區總銷金額超過70億元，大陸建設分回比例達48.85%，預計今年首波推案登場。

在當前房市變局下，「抱團合建」已成建商活下去的關鍵策略。台中市建築經營協會市長資訊主委白洪章說，現在有三種模式：「地主找建商、建商找地主，建商找建商，這樣不僅能降低單一資金曝險，也能拉高品牌曝光、加快去化速度。」

其中最明顯的是中小型建商，白洪章說：「小建商沒有資金，為了閃避18個月動工的風險，這樣合作反而比較沒有問題，不過，最差的情況已經出現，過去建商取得土地後申請建照，撐不下去轉賣給其他建商、獲利了解，說穿了就是市場沒有信心，尤其現在連品牌建商都開始轉弱。」

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商資金調度壓力激增，只能尋求合建、自保現金流。（圖／記者陳筱惠攝）

對於台幣升值效應，白洪章說：「表面上來看對建商是好的，進口原物料會有優勢，加上資金進場、通膨三效應，照理說房地產會好，但實際上資金會不會進入房地產，這很難說，因為目前看來是短期現象，這升值循環至少要1年才會明顯的影響。」

而台幣升值，白洪章舉例：「未來出口減弱，首當其衝就是豪宅市場，對首購族也會有影響，業者對未來很擔憂。」他笑說：「台幣強升大家都想換外幣出國玩，爭取小確幸，但回國後發現連工作都沒了，這樣能說是好事嗎？」

白洪章認為：「房地產因為流動性比較差，最好是經濟是穩定的成長，不論是哪一種消息面，資金搶短線、匯率當沖化，只要變化一大『就是利空』。」

事實上，建商資金吃緊並非空穴來風。21世紀不動產資深經理沈政興指出，除了銷售趨緩，另一大關鍵是「銀行法」第72-2條限制，加上央行連番信用管制，國銀土建融大幅緊縮，導致許多開發案融資不順，不得不轉向民間銀行或聯貸分散風險。

「過去與銀行談妥的土建融，如今常常臨門一腳被限縮，建商資金調度壓力激增，只能尋求合建、自保現金流。」沈政興觀察。隨著土建融持續收緊，台中建商的「抱團潮」恐怕才剛起步，未來不排除出現更多聯手開發、異業整合的新局面。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

關鍵字：台中建商合建房市合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

斥資18億全力推動！新北第三處原民社宅　130戶年底開工

新北市的原住民人口已突破6萬2千人，位居六都第二。新北市長侯友宜日前在市議會施政報告中宣布，將全力推動樹林區南園段原住民社會住宅的興建，這也是新北市第三處原住民社宅。

1分鐘前

高雄老牌江浙餐廳將4度熄燈　87歲老闆曝歇業主因

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓，曾3度歇業、3度重新開幕，上一次是2022年回聘昔日老員工，第3次重新開業，老闆朱金鴻今年87歲，近期朱金鴻再度表示，月租金18萬元，5月底租約到期後，就結束營業，歇業主因就是「年齡到了。」

17分鐘前

以人為本推動高齡友善與低碳創新　信義房屋獲《遠見》ESG企業永續獎三項大獎

2025年《遠見》ESG企業永續獎6日揭曉，信義房屋獲得三項肯定，憑藉「啟動人生續航力 銀閃閃服務計畫」獲「樂齡友善組」傑出方案首獎，同時取得ESG「綜合績效」楷模獎與「低碳營運組」傑出方案績優獎，回應高齡社會與數位綠色轉型挑戰，展現企業永續實踐的整合力。

44分鐘前

買2間透天厝「以為會暴漲」　他曝7年後價格！網秒點1問題

近年來房價持續攀升，不少人認為疫情前入手房產的民眾，如今都賺得盆滿缽滿，但有網友表示，2018年就買了兩間透天厝，大約一千多萬元，但7年過去了，只漲了300萬元，甚至連2000萬元都不到。對此，網友點出關鍵，「就是買錯地方而已」。

49分鐘前

不只背房貸！買大樓「還要繳管理費」他嘆成本高　網：吞下去吧

與公寓相比，住在大樓通常都會多出管理費的開銷。近日就有網友發文表示，買房之後，光要負擔貸款就已經很吃力了，結果住在大樓內，還要支付管理費，大家會不會覺得大樓越來越難養了？貼文曝光後，引起網友討論。

1小時前

看完預售屋！代銷來電「剩下高樓層」幾小時神轉　過程傻眼了

一名網友日前參觀預售屋，當時代銷強調，現場下訂可享優惠價，眼看他要回去研究、考慮，事後又打給他，表示原本介紹的房型被其他客戶簽走了，但他仍不為所動，沒想到對方最終又改口，讓他哭笑不得，直呼「這是演戲，還是真的狀況那麼多啊？」

1小時前

「貓下去」租双聖舊址開新店　房東茹絲葵月收租估30萬

知名餐酒館「貓下去」10年前插旗「双聖西餐廳」敦化北路舊址，如今二度插旗双聖舊址，就在隔壁轉角處，也就是敦北、民生交叉麥當勞樓上7樓，將打造早午餐店。該店面房東大有來頭，為茹絲葵食品企業，專家推估每月租金約30萬元左右。

2小時前

昔LV旗艦店空租7年　終迎百萬等級租客

曾經是全台中最貴的店王，位於SOGO百貨旁整棟店舖，曾租給「LV旗艦店」、「GAP」，後續空置7年之久終於迎來重生，該店面近期以身價百萬元成功出租，為高檔健檢醫療中心出手。信義房屋專家表示，現代人已將預防醫學當作日常，更需要好的場所、好的服務。

4小時前

房仲求神助！「樹中土地公」爆紅　麻糬多到神明降駕喊停

時機歹歹，不少房仲成交掛蛋，高雄有間「樹中廟土地公」是高雄最小的土地公廟，且24小時可拜。有業務透露，第一次拜完後有達到業績目標，之後每月都會固定去還願，該廟透露，不少業務都會準備麻糬，恭請土地公保佑，多到連土地公都降駕「不要再放麻糬了。」

5小時前

AI智慧賞屋新體驗　限時抽賞屋禮

隨著科技日新月異，購屋流程也進化升級。東森房屋即日起推出「完成問卷預約賞屋抽好禮」活動，凡於5月5日至5月20日活動期間，掃描QR Code加入官方LINE帳號並完成賞屋資料表單填寫，即可參加抽獎，有機會獲得Jo Malone香水100ml x 2組、東森E幣600元x5組。

5小時前

國1嚴重追撞！肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」　現場慘烈畫面曝

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房仲求神助！「樹中土地公」爆紅..

昔LV旗艦店空租7年　終迎百萬..

月租50→360萬　「燒肉南霸..

每天通勤桃園台北！38K妹問「..

終於等到！淡海輕軌二期「突破卡..

素地難求！　建商1.4億吃下文..

在地人出手！　礁溪鬧區整棟娛樂..

台中最激戰場「40場建案銷售中..

銀行授信額度成數下滑　「這群人..

台幣狂升「熱錢將流入房市？」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新北第三處原民社宅　130戶年..

高雄老牌江浙餐廳將4度熄燈　8..

信義房屋獲《遠見》ESG企業永..

買2間透天厝「以為會暴漲」7年..

買大樓「還要繳管理費」他嘆成本..

看完預售屋！代銷來電「剩高樓層..

「貓下去」租双聖舊址開新店　房..

昔LV旗艦店空租7年　終迎百萬..

房仲求神助！「樹中土地公」爆紅..

AI賞屋超有感！限時抽好禮大放..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366