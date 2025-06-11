婚後想花300萬裝修老屋！網見「1關鍵」傻眼：你們兩個都瘋了

▲原PO和男友有意花錢裝修老屋。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

房子不屬於自己，花錢翻新值得嗎？近日有網友發文透露，她和男友有結婚打算，且婚後會住在男友家人名下的老屋，所以想和對方各負擔100萬至150萬元裝修，但畢竟房子目前不屬於她和男友，所以她就想知道，大家會花錢翻新男友家人的老屋嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「花錢翻新男友家的老屋值得嗎」為標題發文，提到她和男友有結婚的打算，且婚後將住在男友家人名下的老屋裡，並且付租金給男友的家人。因為她對居住品質有要求，所以想要和男友一人負擔100萬至150萬元裝修。

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雖然男友爸媽曾說過，未來該房可能會讓男友繼承，不過原PO也說，現在房子並不屬於男友也不屬於她，因此她就想知道，大家是否願意花錢裝潢男友家人的房子呢？

貼文曝光後，大票網友直呼，「你們兩個都瘋了，花錢裝修不屬於自己房子幹嘛？沒必要這樣，拿這些錢去租好一點的房子，或自己買」、「完全在占你便宜欸，要付房租還要付錢幫他裝潢，甚至你們都還沒結婚」、「既然都要付房租，去外面租不用付裝潢費的房子不香嗎」、「付房租，還要裝修？那直接去外面租房子就好，還都新的、裝潢好的」。