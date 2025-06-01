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小資女新家裝潢大踩雷　行家示警：「手寫報價單」母湯

▲▼室內裝修，裝潢，工人，室內設計。（圖／視覺中國）

▲一位小資女怒訴，新家裝潢成果差，和最初討論的差很大。（示意圖／視覺中國）

記者項瀚／綜合報導

一位小資女怒訴，新家裝潢成果差，和最初討論的差很大。但專家分析，此個案只有拿到「手寫報價單」，恐怕無法再去主張訴求什麼，他提醒要裝潢的民眾，「合約書、詳細的設計圖、明確的估價單缺一不可。」

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一位小資女買下台中扣除公設約15坪大的小套房，已傾盡全力花光存款，能夠做裝修的款項，所剩不多，為了這間小套房的裝修，她先做了很多功課，上網找喜歡的風格，尋覓廠商，要預計打造未來的小屋。

小資女說：「職場前輩聽說他買房，特別來祝賀訊息，同時也分享他的女兒是室內設計師，弟弟則是統包，特別說明舅侄兩人之間是合作夥伴，若有機會的話也可以引薦雙方認識，當時想說是認識的，應該是好說話的，就此開始住家裝修計畫。」

小資女說：「談論設計時，幾乎未曾看到他的女兒，也就是有設計師頭銜的那個女兒出現，多數時間都是與當統包的弟弟，當時有問說『要先看設計圖』，統包弟弟信誓旦旦說會有的。」

小資女接著說：「之後就在他（當統包的弟弟）的引導當中，談好包括天花板、衣櫃、床邊櫃、電視台面加上鞋櫃還有水電油漆等等總價38.4萬元的裝修承攬案。」

說好了價錢進場開工，小資女表示：「除了LINE溝通外，包括契約、報價單還有設計圖、3D圖等等都沒有拿到，過程中不斷催促下，完工後才拿到統包手寫的報價單，至於設計圖也都只是片段、概略式地在LINE上討論。」

小資女說：「最後看到裝修成果爆氣，和當初溝通的美家就不一樣，理智線斷裂，根本不是我想要的裝修。」

▲▼ 。（圖／住保會提供）

▲小資女表示，在不斷催促下，只拿到統包手寫的報價單。（圖／住保會提供）

住保會顧問吳翃毅表示：「用美照討論裝修，又無法拿到設計圖、報價單真的是要有承擔風險的勇氣，少了明確的設計圖，成本高機率會有出路。」

吳翃毅説分析此個案，「業者是完工了，但並未按約定施工，只是要說按哪些約定施工，雙方幾乎都是口頭約定，注定小資女得啞巴吃黃蓮，有苦說不出。」

吳翃毅提醒：「裝修不定性、不定量，再加上細節太多，建議合約書、詳細的設計圖、明確的估價單缺一不可，而要更有效力的保障則是到住保會申請「住保履約」服務，確保交易價金安全及施工品質。

法律方面，道理聯合事務所主持律師梁恩泰表示：「小資女能提的證據是統包手寫報價單，上面只有價錢，任何資訊都沒有，以此做舉證，小資女沒辦法具體證明，業者哪個個別工程項目的施作與當初的約定不符合，就算加上LINE對話的舉證，贏得訴訟難度很高，那是最後花錢打官司打了個空虛。」

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關鍵字：裝潢報價單設計圖糾紛住保會吳翃毅道理梁恩泰

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