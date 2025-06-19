雙薪10萬「先生小孩or買房？」　網曝現實面：會變更困難

▲要先生小孩還是買房子呢？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要支撐一個家庭的開銷，至少要有多少收入？近日有網友發文表示，他和太太每個月的薪水合計有10萬元，兩人雖想生小孩，但又沒有房子，所以很猶豫，不知道要先買房還是先生孩子？他們的收入足夠支撐一個家庭嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「夫妻薪水多少夠支撐一個家庭」為標題發文，提到他和太太最近在思考，到底要有多少的薪水，才可以支撐一個家庭，甚至生小孩呢？兩人現在的薪水加起來約有10萬元，不過沒房、有車，車子部分還在繳貸款。

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原PO透露，在這樣的經濟狀況下，老婆其實有想要生小孩；至於他，則覺得應該先存到頭期款，等到有房子、貸款也繳得穩定再來生小孩。因此他就想知道，應該先買房還是先生小孩呢？雙薪10萬元可以給小孩足夠的生活資源嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果是我，可能會先想辦法趁年輕提升收入。若老婆擔心成為高齡產婦，可以跟老婆設定一個止損點，最晚幾歲前不管怎樣都要生小孩之類的」、「我覺得10萬可以繳房貸、養小孩。我在北部，跟老公收入加起來差不多也是10萬，養2個小孩、也買房子，不會吃土，但也是蠻節儉的，沒辦法過奢侈的生活」、「10萬可以買房子+生小孩，但生活品質會低得可憐，你就擇一吧」。

也有網友表示，「當然是房子啊，不然要讓小孩生出來一起吃苦嗎」、「我真的勸你先買房子，你們的收入這麼高，多繳一點頭期壓低月繳額，那才真的有機會生小孩，不然你真的會一直沒錢」、「小孩出生後存頭期款會變得更困難，折衷的方式可以跟太太討論好，是不是存個2至3年的頭期款，再來準備生小孩」。