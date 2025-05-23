工地鷹架倒塌頻傳　台中三越高規格變模範生

▲近期工地安全備受注目，有網友認為正在進行修復的新光三越為「最美觀的鷹架」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期工地安全備受注目，繼台南鷹架倒塌後，台中市上午9時也發生鷹架倒塌的工安意外，造成2名工人無生命跡象，事件一曝光，立即在網路上引發熱議。也有網友提出，希望全台工地的鷹架都能比照2月時，氣爆的新光三越，嚴絲合縫，不再讓類似事件重演。

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新光三越中港店2月時因氣爆意外，目前整棟樓正在整修，新光三越向台中市政府都發局提出分三階段進行建物修復改善計畫，力拼第三季能夠復業，由於案件高度受到注目，修復工作安全網更是備受檢視。

台中在營建業工作的洪姓網友就分享：「經過新光三越時，沒看過這麼美觀的鷹架！」再反觀這幾次住宅工地鷹架倒塌的意外，看到新聞照片，鷹架密度根本沒辦法比較，希望全台工地的鷹架都能比照新光三越，嚴絲合縫，不再讓類似事件重演。





▲台中工地鷹架超重釀意外，造成2死2傷，引起關注。（圖／市府提供）

針對今日台中工地鷹架倒塌意外，台中市結構工程技師公會至現場辦理會勘，公會初步判斷為該工程進行拆除施工架過程中，上半部「壁連桿」已卸除且施工架堆放過多物料，導致超過鷹架荷重限制，使人員從鷹架墜落。

中部營建業者、匠人部落創辦人王均守就說：「一般來說，住宅新建工程的鷹架多為門型施工架，通常符合法規的成本約一平方公尺3~400元，而新光三越的工程鷹架為重形架，是全世界最頂的搭法，一平方公尺超過千元，粗估新光三越光是鷹架工程就花費超過千萬元。」

▲新光三越的工程鷹架為重形架，是全世界最頂的搭法。（圖／記者陳筱惠攝）

王均守解釋：「新光三越鷹架之所以如此密集主因有三，首先該建物非新建工程，在既有建物存在下，只能選擇從外搭；第二，新光三越不像一般建物的外觀方正，而是弧形與立方體結合，也因此需要採用這種搭法，最後，該建物因爲發生過嚴重工安，絕對不可再出事，因此採用最高規格。」

而顯而易見的是，一般工程不會採用這種鷹架搭法最主要就是成本考量，住宅工程面積小，其實符合法規的鷹架，正常來說安全性是沒有問題的，畢竟這類的臨時設施對開發商來說都是成本，而工人摔落鷹架原因目前有待商榷，就不便評論。

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