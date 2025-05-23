大園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了

▲桃園大觀路預售接待中心竄大火 。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者項瀚／桃園報導
桃園大觀路預售接待中心竄大火，經查該案為大園客運園區的指標大案，規劃近千戶，總銷高達100億元，但接待中心與基地在不同位置。代銷業者表示，無人傷亡，該案銷售約7成，後續是否再搭接待中心則與業主討論。
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桃園大園區大觀路上建案銷售中心，今（23日）下午3時許驚傳火警，第三大隊大園分隊獲報後立即派遣18車、49人前往搶救，現場火勢猛烈，濃煙直竄天際，還數度傳出爆炸聲，並有多部車輛遭波及燒毀。消防人員現全力搶救中，目前已知無人員傷亡、受困。
經查，該案為大園客運園區指標大案「璟都航空城」，基地與接待中心位置不同，基地目前正在興建中，預計2027年Q1完工，全案規劃近1千戶，總銷高達100億元。
經查，該案總計989戶，規劃1~3房，目前實價揭露659戶，近1年每坪成交均價36.29萬元，最高價44.2萬元、最低價32.9萬元。
記者致電負責代銷的新理想執行長黃正忠，他表示：「初步了解，起火原因應與冰箱電線有關。」接待中心還會再重新搭建嗎？黃正忠回應：「璟都航空城目前銷售約7成，是否重新搭建，這後續再與業主討論。」
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