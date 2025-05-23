台中工地鷹架倒塌2死2傷　建商回應：絕不卸責

▲今（23）日台中市南區上午發生鷹架倒塌意外，造成2名工人傷勢嚴重不治，對此建商發出聲明，絕不推卸責任。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市南區在福田路和福田二街口的工地，今（23）日上午發生鷹架倒塌意外，2名工人摔落地面，傷勢嚴重，沒有生命跡象，稍早2人傷重皆宣告不治，另外還有2名工人遭波及受傷，對此建商發出聲明，絕不推卸責任。

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經查該建案位於南區，為台中在地建商登陽建設個案，該案為區域造鎮案，全案供給超過500戶，預計年底完工，實價登錄揭露，該案平均成交單價落在45萬元，主力總價落在2000~3000萬元。

而發生憾事，登陽建設也發出聲明稿表示本公司深切檢討並承諾全力負責。

聲明稿全文如下

針對今（5 月 23 日）本公司上午工地鷹架倒塌釀兩死兩傷。本公司對罹難者家屬致以最沉痛的哀悼並進行補償作業，願傷者早日康復，公司第一時間也啟動緊急應變機制，全面檢視現場工安，並配合市府、勞檢、都發局等單位調查，絕不推卸責任。

本公司第一時間與相關技師研判，事故疑與拆除施工架操作不當有關，我們已責成技師與監造團隊重新檢視全部流程，並對所有在建工地展開安全總體檢。

同時，將強化教育訓練，杜絕類似憾事。公司現已成立專責小組，持續與罹難者家屬保持聯繫，協助撫卹、慰問及相關支援。我們深知這起意外對家屬與同仁都是沉重打擊，對每一位在工地努力的夥伴心懷敬意，也深切自省，絕不卸責。

對於事件造成的社會不安，我們再次致歉，並將以最嚴肅態度承擔全部責任，確保安全成為每一座工地的日常。

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