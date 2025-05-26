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新北9區待售屋標榜「輝達宅」　行家虧：蹭過頭

▲▼ 輝達,新光,北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科重劃區，引發房市話題。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，引發房市話題，甚至蔓延到新北地區。觀察《591房屋交易網》待售物件上，新北9大區域物件打上輝達議題。信義房屋專家表示，能吃到北士科利多的區域，通勤時間要抓在20分鐘內，像是三蘆部分地區、竹圍等等。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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日前輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科重劃區，引發熱議，周邊房市也看漲，最主要受惠的當然就是北士科重劃區內，該區近1年新案每坪成交均價111.4萬元，不少專家都認為這價位還是起漲點。

除北士科內，房仲業者也看準輝達效應話題，紛紛打上輝達廣告，當然包括士林、北投一帶。然而觀察《591房屋交易網》，新北市也加入戰局，該網站上輸入「輝達」關鍵字，就有約達50則待售刊登。

這50筆待售刊登中，位置包括淡海新市鎮、淡水竹圍商圈、三重仁義重劃區、三重二重疏洪道重劃區、三重重陽重劃區、蘆洲舊市區、三重舊市區、五股洲子洋重劃區、八里台北港重劃區等等。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲新北市待售物件中，已有不少房屋標榜上「輝達宅」。（圖／翻攝自591）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「輝達進駐，對低迷冷清的房市來說，絕對是一大利多，北士科內房市回溫是可預期的現象，但至於周圍地區，甚至是新北地區能否吃到北士科題材，關鍵還是在於通勤時間多久。」

曾敬德認為：「北士科為台北市最後重劃區，發展成形之後，能帶來不少就業人口，一般來說若開車20分鐘以內的區域，都有機會吃到區域發展利多。」

曾敬德表示，三蘆地區部分區域、竹圍站開到到北士科能壓在20分鐘內，但其他地區像是淡海新市鎮、五股洲子洋、八里台北港通勤就有一段距離，受惠北士科利多的程度恐怕有限。

房市專家何世昌則表示：「輝達效應吃到哪裡，可以用北投客的比例來判斷，像是竹圍過去北投客就多，預期是這幾大地區最受惠的，而三蘆地區雖然地理位置近，但新案外來客買盤以士林、大同等區居多，是否能吃到北士科利多有待觀察，至於淡海新市鎮、五股洲子洋現階段就有點蹭過頭了。」

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關鍵字：輝達黃仁勳北士科房價外溢新北市三重淡水蘆洲信義房屋曾敬德

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