豐原房市交易量趨緩 建商不退場持續獵地

▲台中豐原區第一季（1～3月）成交量較去年同期，交易量下滑近5成，顯示觀望氛圍仍重。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

根據實價登錄，台中豐原區第一季（1～3月）成交量較去年同期，交易量下滑近5成，顯示觀望氛圍仍重，整體房市氣氛趨於保守，自住客持續觀望、資金面緊縮，使得市場交易熱度明顯降溫。但在地房仲認為，建商並未退場，且持續獵地。

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東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝說明：「其實豐原有3+1利多齊發，實際建設面上，包含將於7月正式營運的『豐原國民暨兒童運動中心』、亞洲大學重金投資逾55億元推動的『豐富專案』，打造近6000坪的全齡健康園區、捷運紅線規劃到位，硬體面利多都已見雛形。」

▲▼豐原區擁有7月正式營運的「豐原國民暨兒童運動中心」（上）、亞洲大學「豐富專案」（下、模擬圖）。（圖／記者姜國輝攝）

徐中輝說：「雖然交易趨緩，買賣移轉棟數同期交易量下滑近5成，顯示觀望氛圍仍重，但另一個面向，建商持續獵地，並未退場，將成為另一隱形利多。」但交易降溫，除了觀望心態外，最主要還是「貸款」限縮，豐原房市近期仍是要排撥，消費者要有預期約2~3個月的等待期。

徐中輝觀察：「雖然豐原區買氣尚未明顯回升，但建商動作頻頻，包含近期獵地的亞昕集團、富宇建設、豐邑建設以及寶佳機構等，過去主戰場在台中市的多家品牌建商獵地下，帶動區域開發氣勢，預測未來10年大樓型產品將逐步取代透天成為主流，以符合現代家庭對機能、生活便利性與公設品質的期待。」

▲中捷紅線，崇德到豐原可行性研究決標。（圖／資料照）

不過豐原雖有潛力，徐中輝認為：「但現階段市場仍顯觀望。平均房價已經由高點滑落，中古屋行情站上3字頭，但近期屋主對價格不再堅持，出現議價空間下修8折的情況。以總價帶來看，30年以上3房中古屋可望落在千萬元以內，10年內物件則有機會以1400萬元成交，相較高峰期有約200萬元價差。」

從市場實況觀察，徐中輝表示：「在目前需求遞延的階段，市況面預售屋價格持穩在4字頭以上，以目前獵地行情，未來建商推案單價都不會低於5字頭，目前中古屋反倒是有機會以相對合理價格入手，對於具備自住需求與穩定貸款條件的買方而言，若能掌握議價空間，確實可能在此波『買氣冷、供給多』的時期，找到具潛力的入手點。」

▲東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝表示，豐原區在目前需求遞延的階段，目前中古屋有機會以相對合理價格入手。（圖／資料照）

未來隨著豐原區域建設逐步到位、商圈成型，豐原有望吸納包括后里、石岡、東勢、新社等周邊區域消費者。而房價長期仍有上行空間，端看買方是否願意在低基期「早買早享受」。

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