北士科房價仍在低基期　祝文宇：5年漲3成有機會

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，區內房市話題掀起熱議。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，區內房市話題掀起熱議。代銷大老、甲山林董事長祝文宇表示，輝達進駐可加快區域發展，引入就業人口，目前區內房價仍處在低基期，業者伺機而動調價可能性高。

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甲山林董事長祝文宇表示：「這幾年北士科推案零星，如今輝達宣布進駐，將加快區域發展，商業用地開發會動起來，企業總部相繼進駐。事實上內科已開發飽和，不少企業對塞車環境不滿意，可能跟隨輝達一起到北士科來。」

祝文宇說：「北士科產業發展成型後，就業人口湧進，勢必帶動區域住宅市場行情，雖然我比較少碰高單價區，但當初也是看好北士科發展，才買地推案『士科潤山』，目前已推到單價130萬元，銷售剩下個位數，準備調到140萬元。」

祝文宇表示：「現在北士科的各案場將伺機而動，若銷售順暢、剩下戶數不多，就有非常高機率進行調價，像我除了『士科潤山』計畫調價，另外圓山的個案也銷售剩個位數，也要調。」

▲祝文宇認為，現在北士科各案場將伺機而動調價可能性高。（圖／記者項瀚攝）

據《樂居網》資料顯示，北士科近5年平均成交單價為109萬元，近1年則為111萬元，其中，新洲美段價差較大，面河戶別最高來到140多萬元、非面河則在100萬元出頭，軟橋段方面則普遍在120~130萬元水準。

祝文宇認為：「重劃區就是要買在前面，北士科還在開發初期，絕對是可以投資的標地，未來轉手一定賺錢，且單價100多萬元在台北市仍屬低基期，台北市新案房價100萬元的地方真不多了，甚至板橋、三重、中和、永和、新店都賣到百萬了。」

祝文宇強調：「買房子一定賺錢，只差在賺多少、什麼時候開始賺而已，買房子當然比買黃金好，買黃金不能貸款，而買預售事實上只付出少少的錢。如果資金足夠，購投資置產北士科ok，5年漲3成應不成問題；若資金不夠，新北市仍有很多好的選擇。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛補充：「北士科最大的痛點就是生活機能不完整、缺乏基礎建設，但該區科專用地量體足夠，商業不動產陸續進駐後，對整體區域機能的帶動速度也會相對快。」

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