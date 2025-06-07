對等關稅風暴無人倖免　台中營建業展期建照獲核准

▲當前全球局勢因川普關稅政策而陷入動盪不安，對各國經濟帶來深遠衝擊。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

當前全球局勢因川普關稅政策而陷入動盪不安，日前台灣上市櫃公司協會舉辦領袖講座，針對關稅戰風暴的影響為題，專家認為，對等關稅風暴無人倖免，以營建業來說，目前台中市政府已核准展期建照。

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中台灣社團聯合會會長卓伯源說：「中台灣為傳產重鎮，包含工具機、水五金、橡膠、輪胎等傳統產業，面對關稅前景深感憂心，而川普關稅政策進一步升級，也讓許多地方首長與企業主如坐針氈。」





▲川普關稅來勢洶洶，不僅金融、出口業受影響，後續長尾效應將牽涉營建業。（圖／路透）



台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如指出：「川普發動關稅戰的根本目的是遏止中國崛起，但卻造成對全球經濟秩序的廣泛衝擊。關稅戰1.0期間，台灣雖享受了轉單效應與台商回流等紅利，但整體仍面臨高度不確定風險。」

大台中不動產開發公會理事長王至亮認為：「企業資金調度與生產基地調整，都會進一步影響投資信心，住宅與商用不動產市場也出現冷熱不均的現象。如何在關稅衝擊與全球產業重組的夾縫中，尋求穩定與突破，成為關鍵課題。」

劉憶如說：「從數據來看，能發現關稅1.0，美國沒有成功，因此，此次川普『對等關稅』預判不會手軟。」

另外，文化大學社科院講座教授楊永明則認為：「2018年關稅1.0時，美國的洗衣機漲價11%，當時美國關稅收入約8億，但消費者多支出了15億元。從美國政府角度看是政績，但從產業角度來說過度保護，優勢消失。對消費者來說，不是好事。」

▲如何在關稅衝擊與全球產業重組的夾縫中尋求穩定與突破，成為中台灣產業與房地產共同面對的關鍵課題。（圖／記者陳筱惠攝）



王至亮總結：「對等關稅來勢洶洶，營建業雖是內需產業，但為因應大環境缺工、缺料事實明確，公會已提請台中2023~2025年間取得的建照或是雜照，建築期限得申請展期1年、1次為限，也獲准自動延長建築期限2年。」

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