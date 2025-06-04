天母人砸3.3億買「台北之星」12樓　專家：成交價比想像低

▲忠孝復興指標豪宅「Diamond Towers台北之星」12樓戶出現交易，總價3.34億元、拆算單價208.6萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

忠孝復興指標豪宅「Diamond Towers台北之星」12樓戶出現交易，總價3.34億元、拆算單價208.6萬元，買方為天母人。專家分析，這成交價比想像中的低，顯示在豪宅市場銷售速度緩慢的情況下，開發商也願以「平實價」出售。

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最新實價揭露，忠孝復興站的指標豪宅「Diamond Towers台北之星」12樓戶以3.34億元交易，該戶含車權狀190坪，拆算單價達208.6萬元，也是該社區的第三筆實價揭露。

經查謄本，本次交易的12樓戶買方為吳姓自然人，戶籍登記在天母巷內的公寓中。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「Diamond Towers台北之星」規劃逾百坪的高規格毛胚豪宅，買家可任意打造屬意的居家風格，且緊鄰捷運忠孝復興站，又有新光三越百貨進駐，地段條件與生活機能都十分突出。

此外，陳定中表示，該案基地面積超過千坪，是東區商圈罕有的大規模地標開發案，在市場上頗具稀有性，因此目前已揭露的3筆交易成交單價全數站上200萬元大關，最高單價為中高樓層戶別的240萬元。

房市專家何世昌表示，當前豪宅、小宅價格表現脫鉤，小宅還在上衝，但豪宅價格則相對平實，以「Diamond Towers台北之星」12樓戶來說，成交單價208萬元比原先想像的低，也顯示出在當前豪宅銷售速度緩滿的環境下，開發商對價格堅持也放軟了。

▲2025年第一季台北200萬俱樂部前10名社區。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋統計Q1台北住宅單價前10名社區，10名當中，預售案與成屋案各占一半，其中單價冠軍為預售案「勤美璞真城仰」，每坪250.9萬元也創下松山區單價新高，成屋案最高則仍由「One Park Taipei元利信義聯勤」每坪219.4萬元奪得，位居第四。

除了億級豪宅，榜單中還有總價不到7千萬元的小豪宅入榜，包括預售案「耑岫」和「吾雙」，都是20多坪的小宅，分別創下每坪218.5萬元、214萬元的高單價行情，成為今年首季總價最「親民」的200萬元俱樂部成員。

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