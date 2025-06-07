從513家到只剩1家　全台最後「廖老大茶坊」1原因沒退場

記者陳筱惠／台中報導

在手搖飲競爭激烈的台灣，「阿娘喂！廖老大茶坊」曾如旋風般席捲街頭巷尾，最輝煌時期全台加盟店總共513間。但短短時間，這場旋風轉為塵暴，席捲而空。如今，全台只剩1間位於台中北屯的松竹店。

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▲「阿娘喂！廖老大茶坊」曾如旋風般席捲街頭巷尾，如今全台只剩1間位於台中北屯的松竹店。（圖／記者陳筱惠攝）

有著「賽車教父」稱號的網紅廖老大（本名廖志賢）爆紅的原因就是為證明台灣有快車，於2022年初斥資500萬元打造「打龜號」，最終測出0至400公尺8秒59的最速成績，打破亞洲紀錄，打臉中國網紅杰尼龜一戰成名。

同年，他自創手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，全盛時期全台有513家分店、加盟主絡繹不絕。曾是教科書級別的展店速度，如今這場旋風轉為塵暴，全台只剩1間位於台中北屯的松竹店。

▲「阿娘喂！廖老大茶坊」松竹店不像其他分店，在面對總部混亂與品牌信任崩盤時選擇退場。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年「阿娘喂！廖老大茶坊」首間店面就開在台中市南屯區，當時更引爆排隊人潮，後續廖老大開放加盟，當時列出加盟金36萬元，但加盟者每月須繳3000元給總公司作為慈善捐款，各分店需懸掛「營利10％捐贈慈善單位布條」，正面形象吸引不少熱血青年加入。

不過廖老大卻陸續爆發不少爭議，短短1年時間，2023年陸續爆出歇業潮，同年8月，位於台中福科路、環中路二段的200坪總店，開幕約1年時間也拉下鐵門宣告歇業，自此加盟數急速下降，到2023年9月份時，全台僅剩約20間分店。

實際走訪松竹店，小小店面相當溫馨，除掛上當初加盟合約外，所有的擺設與制服都還在傳遞廖老大的信念，店家低調不願受訪，但在地人說：「其實是店主情義相挺，但最核心的原因，松竹店不像其他分店，在面對總部混亂與品牌信任崩盤時選擇退場，而是低調轉型、自我調整。」

▲「賽車教父」廖老大於2022年初斥資500萬元打造「打龜號」，最終測出0至400公尺8秒59的最速成績，打破亞洲紀錄，打臉中國網紅杰尼龜一戰成名。（圖／資料照）

伊宸品牌公關策略執行長李晨馨分析：「其實該品牌當時擴張太迅速，致命的一點就是開放『加盟主自行採購』策略，這樣一來，只要部分加盟主不遵守規定，傷害的就是品牌的名譽，事後就算官方欲補救，止血速度沒跟上，開始出現退加盟、頂讓、歇業潮。」

不過據有與廖老大交手過的民眾透露，與廖老大的相處就像他直播時一樣，很直接，很真性情，聽聞最後幾間加盟主要退出時，廖老大也很阿莎力的結束，並未對加盟主有多一個字。實際聯繫廖老大團隊求證，對方則是婉拒採訪。

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