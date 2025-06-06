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仁愛路半世紀豪宅1億賣　前屋主長抱12年慘賠千萬

記者項瀚／台北報導

仁愛路三段「帝寶」旁的老社區「仁仁大廈」，屋齡已高達47年，近期7樓戶以上1億元交易，前屋主持有12年慘賠千萬元。在地房仲分析，買方砸上億買半世紀老屋，一口氣要拿7千多萬元現金，確實不常見，推估是看重其都更效益。

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▲▼ 仁愛路老豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

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▲仁愛路三段屋齡47年的老豪宅「仁仁大廈」7樓戶以1億600萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，仁愛路三段屋齡47年的社區「仁仁大廈」7樓戶以1億600萬元交易，該戶權狀82坪，換算平均單價129萬元。

值得注意的是，前一手在12年前取得，如今轉手大賠1288萬元。經查異動索引，賣方為德萊特投資公司，買方為黃姓自然人，戶籍登記地隱蔽。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「仁仁大廈」地段精華，座落仁愛路第一排，享有樹海景觀，緊鄰北市指標豪宅「帝寶」，「但會砸上億元購入半世紀老大樓，且超越高價宅限貸令，一口氣就要拿出7千多萬元現金，實在比較少見，推測買方是看重這棟的都更價值。」

黃獻寬指出：「以房價的角度來看，該大樓每坪成交129萬元偏高，但該戶土地有7.7坪，而該區每坪地價可抓到1千萬元，這樣光地就近8千萬元，這樣看也比較合理了。」

黃獻寬進一步表示：「該大樓除了地段精華，基地面積近400坪，具有足夠改建規模條件，且由於規劃中大坪數，總戶數僅55戶，的確有改建的條件。」不過經查，該地號還未出現都更送件的進度。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「仁仁大廈」基本資料整理。（表／記者項瀚製）

至於轉手價跌，東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察，仁愛路中古豪宅對比於2013年前一波房市高點，確實有修正跡象，就以隔壁屋齡14年的豪宅「美孚仁愛一品」為例，8樓戶在房市高點時單價240萬元，但到了2018、2019年更高樓層的戶別反而降到了225萬元左右。

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關鍵字：仁愛路仁仁豪宅帝寶老豪宅都更賠售住商不動產東森房屋

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