中山豪宅頂樓戶1億轉手　前屋主6年大賺2450萬

▲中山區豪宅「華固樂慕」頂樓戶以1億元交易，前屋主大賺2450萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市中山區豪宅傳出不少賠售案例，但指標豪宅「華固樂慕」頂樓戶以1億元轉手，成交單價達139萬元，前屋主持有6年，大賺2450萬元，漲勢驚人。專家分析，大賺原因除了該產品具有稀有性，也與當時推案價格平實有關。

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過去台北市中山區豪宅傳出不少賠售案例，例如「遠雄富都」、「中山富御」、「尊勝白金苑」等等，然而建國北路一段上指標豪宅「華固樂慕」睽違1年半再現交易，卻是大賺出場。

近期實價揭露，「華固樂慕」頂層24樓戶以1億100萬元交易，權狀87.8坪，拆算單價138.7萬元，創下社區歷史新高價。前屋主持有6年，大賺2450萬元，漲幅達32％，獲利驚人。

▲「華固樂慕」歷年成交紀錄整理 。（表／記者項瀚製）

大家房屋松江南京加盟店東劉明田表示：「華固樂慕在2019年時推案價8~9字頭，頗為實惠，之後房市大盤上衝，在建商品牌、頂樓戶稀缺性的加持下，每坪成交139萬元並不過分，是可以接受的價格。」

劉明田進一步表示：「華固樂慕座落建國北路一段，地段不錯，住都中心還在著手大案推行，為台北市中心具有潛力值的地段。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「華固樂慕雖僅鄰建國高架，但高摟層戶不受影響，仍有不錯的景觀條件，另外以總價1億元來說，剛過北市豪宅限貸令，是比較尷尬、難賣的總價帶，本案仍以不錯的價碼成交，屬實不易，也凸現個案條件卓越。」

葉沛堯認為，「華固樂慕」成交單價高達139萬元，主要是區域豪宅產品釋出不多，隔壁屋齡9年的「忠泰玉光」、對面屋齡2年的「宏普頤和」，上一筆成交都在2020、2021年，總價多落在1億元上下，單價則都有百萬元水準。

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