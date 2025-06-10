北士科刷新天花板　「宏築臻玥」甜蜜入手北市蛋黃時機到

▲輝達（NVIDIA）宣布設立北士科總部，將帶動北市住宅市場出現新一波剛性需求。（圖／取自北投士林科學園區官網）

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輝達（NVIDIA）正式宣佈將台灣總部設於北士科，帶動整體科技產業鏈聚集北台灣，也點燃房市新一波熱潮，隨著國際大廠進駐話題，產業熱度將轉變為住宅剛性需求，尤以中高端就業人口為主力！儘管北士科成為熱門進駐地點，但成熟市區機能到位，讓不少購屋族傾向「工作在北士科，生活在蛋黃區」，尤其台北市蛋黃區最有潛力的中山區南京民生商圈，坐擁成熟機能、高度便捷交通，不僅可迅接大安、士林、內湖，同時近距享受都市繁華，加上房價尚未全面反應，兼顧生活質感與房價CP值。

根據實價登錄，北士科預售案高樓層戶每坪成交價達143.9萬元，刷新區域新高，觀察台北市中心房價也受到營建成本及通膨效應居高不下，像是科技大樓站、遠企生活圈以及松山南京復興等生活圈實登單價最高達166~180萬元，新案開價更上看180~230萬元，相比之下，中山區平均單價落在130~150萬元左右，地利條件毫不遜色，價格帶卻相對親民，對自住或資產配置族群而言無疑是最佳進場契機。

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南京民生商圈蔚為台北版華爾街，金融、貿易及科技產業匯聚，交通四通八達，周邊串聯南京松江、敦北、興安與四平街等成熟商圈，近年來，在危老都更政策推動下，亦是都市更新的重點區域，包括國泰人壽松江大樓、陽信商銀總部、六福客棧等12件大型更新案同步推動，更新後樓地板面積預估將突破10萬坪，將是未來十年中山區含金量爆發的關鍵。

▲南京民生商圈坐擁交通與商業雙優勢，成為菁英族群首選居住圈。

值得關注的是，南京民生生活圈一直以來備受雙薪家庭與都會菁英族群青睞，區內擁有捷運雙線、建國高架等網絡，日系飯店、高檔餐飲環繞，從通勤便利性到日常採買、家庭所需皆能滿足，加上區內聚集大量金融與科技產業，就業人口穩定，也讓住宅市場長年維持穩定流通性，被視為北市保值抗跌代表性生活圈之一。

看好區域長線價值，宏築建設近期插旗南京民生一帶，推出SC鋼骨地標「宏築臻玥」，全案為純住宅、零店面設計，四面臨路，地上24層規劃，採菁英家庭最青睞的主力格局36~55坪，全數配備全坡道平面車位，並導入英國G.A Design團隊打造頂級公設，預計取得黃金級綠建築標章，鎖定高端自住需求。

正處都更浪潮核心的「宏築臻玥」，未來開發動能強勁，相較於房價已大幅翻漲的新興重劃區，其未來性不僅在地段與機能更具優勢，價格落在合理範圍內，是少數兼具成長空間與實用價值的蛋黃區段。

▲南京民生商圈內的純住宅指標案「宏築臻玥」，鎖定高端自住客層。

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