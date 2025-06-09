撇清「陶朱隱園」聯貸案　中工重訊駁增貸謠言





▲信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」陷入欠息危機。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」陷入欠息危機，今（9日）先是中石化跳出來與亞太工商聯劃清關係，並強調沒有背書一事。接著中華工程也發布重訊，指該聯貸案與中工無關，並駁「中工要為亞太工商聯增資3億元來還銀行團利息」的消息。

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「陶朱隱園」傳出銷售進度落後且聯貸案還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施。「陶朱隱園」共有40戶，其中28戶股份由亞太工商聯持有，本次引發繳息事件的就是這28戶。另外，12戶股份由中華工程持有，也有貸款，但未捲入本次繳息事件。

今（9日）先是中石化出來劃清與亞太工商聯關係，強調「中石化並未投資亞太工商聯，也未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。」

至於亞太工商聯與銀行團的協商結果？利息費用等細節？中石化表示：「聯貸餘額為53億元，協商結果已結束了，銀行正在進行程序性工作，但中石化在名義上、業務上與亞太工商聯都沒有關聯，這也無法代銀行、亞太工商聯回應。

接著，中華工程也發布重訊：「2018年85億聯貸係亞太工商聯以陶朱隱園為擔保向銀行團單獨融資，與本公司無關。」

中華工程表示：「報導提及中工要為亞太工商聯增資3億元來還銀行團利息，管理階層並未獲取相關訊息。」

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