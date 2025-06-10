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13期首案上樑「單價60萬⇀80萬」　在地：補漲追趕14期

▲▼13期房市,中陽旭月,鉅虹,推案, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲今（10）日迎來首件正式上樑住宅案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

橫跨南屯區與南區的13期，開發面積逾229公頃，進入熱門推案期，2年內累積超過500億元案量，今（10）日迎來首件正式上樑住宅案「中陽旭月」，估價師表示，13期單價從起手價6字頭至今叩關8字頭，與地價有相當大關聯。

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13期重劃區近2年進入實質開發期，2024年2月正式推出的「中陽旭月」，基地面積約783坪，位於永平路、永平西街交會口，規劃地上14層、共52戶，主打48坪與60坪、3至4房，全案實登均價每坪66萬元，總銷金額達20億元，讓13期房價定錨站上6字頭。

▲▼13期房市,中陽旭月,鉅虹,推案, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中陽建設董事長張博鈞（左4）看好南屯、13期，除布局昌明段，接下來將推出樂田段新案。（圖／記者陳筱惠攝）

中陽建設董事長張博鈞表示：「長期看好南屯、13期，不論是交通、教育、綠地在目前現在台中市來看，都僅次於8期，再加上重劃區綠帶延伸與區域發展軸線非常好，除昌明段外，已預先完成樂田段土地佈局，預計將視景氣推案。」

不過，張博鈞認為：「目前消費者確實買氣觀望，產品定位在總價導向下，新重劃區可能5年內更偏向2房。雖市場對大坪數的需求還是在，但在房市放緩的情況下，受到自備款和貸款上的限制，決定週期可能因此拉長。」

▲▼13期房市,中陽旭月,鉅虹,推案, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南台中大地主鉅虹建設更是直接推出百億元大案，「鉅虹蒔美」、「鉅虹蒔荃」。（圖／記者陳筱惠攝）

不過13期開發時程僅2年時間，已有超過13家品牌建商布局，包括豐邑、順天、國泰、惠宇、鉅虹、國聚、中陽、南悅、齊又新、育堂等，總推案戶數逾1600戶、累積總銷金額上看500億元。

目前開發主力集中於「昌明段」與「大慶段」，近期推案則有往樂田段靠攏的趨勢。昌明段除有「中陽旭月」、還有順天建設「MR.L」，主打45~90坪產品，實價揭露均價每坪78.02萬元。

大慶段則以國聚建設的「國聚之尚」為最大案，總基地2716坪、總銷金額高達75億元，鎖定雙鐵共構與中山醫學特區自住客群。而南台中大地主鉅虹建設更是直接推出百億元大案，「鉅虹蒔美」、「鉅虹蒔荃」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

卓越不動產估價師事務所所長楊祥銘認為：「13期價位普遍落在每坪65萬元~72萬元之間，個案若具雙捷共構或首排公園景觀優勢，單價有望挑戰8字頭。」

楊祥銘說：「我認為未來10年，13期房價會比14期多10~15%，因為13期接近開發成熟的商圈，目前房價是補漲追回14期的階段。」

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關鍵字：南台中13期房地產建商房價

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