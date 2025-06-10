全台彩券行家數逼直營超商　新北2136家最多

▲威力彩9頭獎連30期槓龜，下期獎金上看11.2億元，這周四彩券行將再掀人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

威力彩9頭獎連30期槓龜，下期獎金上看11.2億元，這周四彩券行將再掀人潮。統計全台彩券銷售業家數為10426家，直逼直營連鎖超商，其中以新北市2136家最的。此外，房仲業者也分析彩券行的店面特性與租金。

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根據財政部資料顯示，今年3月全台的彩券銷售業家數為10426家，與直營連鎖超商的1.18萬家相去不遠，其中六都以新北市的彩券家數最多達2136家，台北市則以1514家居六都亞軍。

資料顯示，台彩去年業績將近1500億，創歷史新高，近年公益彩券的經銷商人數，2024年經銷商的總人數大約6.8萬人，比2023年增加逾2.8萬人，連帶使彩券業者對店面的需求更加殷切。





▲全台彩券銷售業家數及六都10坪以下店面租金行情統計。（表／台灣房屋提供）

由於彩券行設點的坪數空間需求不大，多在10坪以下，觀察六都10坪以下店面租金行情，台北市平均總月租金約1.75萬元，想在台北租一間小店面開彩券行的租金成本為六都最貴，新北市以1.64萬元緊追在後；高雄市則約1.55萬元，在六都中名列第三。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「設立彩券行的空間要求不大，以需擺放設備的電腦彩券經銷商來說，依照台彩規範，店面僅需2坪以上即可，但需位於4米巷道的1樓，且須距離中小學大門口100公尺以上。」

因此，陳定中表示：「台北市因商業發展熱絡，店租行情本來就高人一等，加上符合彩券行需求的高人流小店面，不少都分佈在捷運站出口附近，因此平均總月租居六都之冠。」

台灣房屋士林捷運特許加盟店東陳宏輝表示：「本期開出三注貳獎的士林飛來發彩券行，是和自營的按摩店共用店面，經營已久，由於位於路口角間，整棟承租共用外牆招牌，雙店採同品牌經營廣告效益大，在文林路上相當醒目，因此吸引不少人潮，成為台北市知名彩券行。」

彩券行老闆阿慶表示：「除了一些指標名店，不然一般彩券行開設的位置不需在太精華的地段，很多彩券行都是屬於地區性經營，相對租金壓力也不會太大，另外觀察同一區域的彩券行也常常有群聚效應，這對業者來說是好事，當地住戶都知道要到哪裡買。」

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