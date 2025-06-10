【廣編】「臺南中城計畫」啟動　市府聯手國城實踐平實特區願景

▲由臺南市政府所主導的臺南市東區平實營區一期都市更新案，今日(6/10)與國城建設攜手舉辦動土典禮。

圖、文／國城建設提供

由臺南市政府所主導的臺南市東區平實營區一期都市更新案，今日(6/10)與國城建設攜手舉辦動土典禮，臺南市長黃偉哲以及都發局局長林榮川親臨現場，標誌著東區核心平實特區正式啟動，本案不僅是市府推動公辦都更的示範區，更結合國城建設所主導、引進國際級建築團隊的高品質，為城市天際線帶來劃時代的改寫。

臺南市府對標東京都更 引進永續城市藍圖

臺南市政府多年來持續以永續都市為目標，借鑒東京麻布台之丘與中城的整體規劃，將東京的都更概念移植臺南，全區以「東住西商」的功能分區規劃，保留七公頃平實公園打造中央綠地，形塑都市與自然共存的永續生活場景，平實特區不僅聚焦於土地活化與市容改善，更以保留原生老樹、打造低碳綠地、完善教育設施與大眾運輸系統為核心，實現「宜居、宜學、宜行」的都市願景。透過建築退縮設計與生活動線整合，未來的平實特區將成為臺南東區核心，也成為進一步對標東京中城與麻布台等區域的國際都市再生案例。

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國城建設引領⼤型都更 注入國際⼤師美感創造城市價值

本案大型都更的主力建設公司，為深耕⾼雄逾四⼗年的國城建設，從大宅指標案「定潮」律定頂極美學建築標竿，並以「Liberté」、「承Sho」、「雋GEN」、「Li.nu」四間極品餐廳，榮耀臺灣七顆⽶其林星光，成就名符其實「⽶其林建商」，⽽今⾸度揮軍臺南，引入國際⼤師感質進駐平實特區，以8600坪全街廓基地展現最⾼規格⽣活美學，邀請設計2025⼤阪萬博台灣館「TECH WORLD」的張瑪⿓建築師，以及「Blue Bottle Coffee」名古屋藍瓶咖啡的空間設計師芦沢啓治等⼤師共同操⼑ ，以全域整合規劃及井序城市建築設計，打造如度假飯店級的⾼端城市環景，同時以⼈為本的哲學連結光線、空氣與住⼾感受，打造極具時代美感的生活，定位臺南住宅新趨勢，國城建設從⾼雄到臺南以公辦都更實⼒，穩坐南臺灣⼤型開發案品牌首席。