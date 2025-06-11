獨／老牌營造爆財務危機　業內曝：少東曾揪人投資「投報給1倍」

▲北部老牌營造廠高田營造全面停工，由董座兒子經營的鉅興建設傳陷入財務困境。（示意圖，與本文無關／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

北部老牌營造廠高田營造全面停工，由董座兒子經營的鉅興建設傳陷入財務困境。地產人士指出，「2023年時，曾聽聞友人指鉅興負責人李博元邀請投資建設案，甚至開出投報1倍的優渥條件，當時一聽就覺得怪怪的，因此力阻朋友出手。」

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北台灣老牌營造廠高田營造，6月4日突發通知，坦言因關係企業的建設公司資金周轉困難，高田營造在營運受阻下，旗下承攬的10處工地全部停工。

事實上，高田營造由董事長李賛興創立，為甲級營造廠，公司經營超過40年。而鉅興建設由兒子李博元經營，在本次的停工通知書就寫到「停工事由：有關鉅興建設資金，實質影響高田營造營運困難。」

不具名的地產人士B先生透露：「與李博元見過幾次面，他個性偏豪爽，言談中，常提到家裡營造廠做很久了，手上的案件不少。」

B先生坦言：「鉅興建設手上有不少危老的小案子，在這幾年營建成本走升之下，加上一口氣案件又太多，確實可能出現資金缺口。」

B先生爆料：「大約在2023年時，曾聽朋友說李博元發起投資他們公司建案的邀約，甚至給出『投1塊賺1塊』的條件，如此優渥的條件，當時一聽就覺得不對勁，也曾勸朋友別投。」

記者致電高田營造、鉅興建設，但在截稿前都無人接聽。

▲B先生爆料：「李博元曾提出1倍投報的建設案投資邀約。」（示意圖，與本文無關／記者陳筱惠攝）

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