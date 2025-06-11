七期「奎克」回不來了！　房東喊月租50萬創單價天花板

▲黑浮咖啡旗下位於七期惠中路的「奎克咖啡」，曾短暫開放過經營，如今已完全拉下鐵門，掛出招租布條。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

知名餐飲集團黑浮咖啡，2024年底歷經欠薪風波後，宣布全台門市進入整修階段，日前該黑浮負責人名下財產也進入法拍程序，而該集團旗下位於七期惠中路的「奎克咖啡」，曾短暫開放過經營，如今已完全拉下鐵門，掛出招租布條喊出租金50萬元。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於七期惠中路的「奎克咖啡」，原址為2店打通、土地約200坪、室內面積約105坪，受到黑浮集團財務危機影響，曾短暫開放過經營，如今已完全拉下鐵門，經查，房東開價50萬元，拆算建坪單價來到4800元，打算成為區域新高。

根據黑浮公司網站，其事業已由「優妮斯開發機構」指派「知所全球資本有限公司」正式接手。已知部分高雄店面在原址籌備新店，但中台灣除惠中店招租，北屯崇德店尚未有復業訊息。

不過奎克咖啡不孤單，同一條路上位於金磚牛排旁、原作為停車場，全新完工的面積200坪、2層樓店面，也開價52萬元招租中。不遠處的「床的世界」角間，使用面積約135坪，租約6月到期，房東也開價20萬元在市場招租，這3間都位在七期市政核心，鄰近遠百、新光三越、誠品480，生活圈成熟、車潮人潮穩定。

七期資深房仲廖香婷分析：「以目前七期租金行情來說，每坪單價上看約2200~2800元不等，也因房東們已經有七期房價上百萬元的共識，加上七期新市政中心多半都是『樓店』，非這種可使用整棟的透店，也讓屋主信心大增。」

▲另外隔壁的位於金磚牛排旁、原作為停車場，全新完工的面積200坪、2層樓店面，開價52萬。（圖／記者陳筱惠攝）

廖香婷表示：「而夾在兩間廖香婷招租店面中間的連鎖咖啡廳，過去承租價格落在35~40萬元之間，坪數使用空間大不說又是RC建物，比對目前用鋼構搭建的商業空間直衝單坪4800元來說，CP值高出許多。」

商仲業者洪小姐分析：「惠中路算是質感品牌和咖啡館的一級戰區，不過最近租金開得很高，若坪數不足或空間上、下樓，對咖啡或餐飲業來說效益會明顯下降，加上原物料上漲、人工壓力，以客單價來說，多數品牌真的撐不住。」

整體來看，七期核心地段雖然熱度仍在，但租金漲太快，讓不少中小品牌難以跟上，未來可能只剩大型企業或高坪效業種能進駐撐場。

▲惠中路算是質感品牌和咖啡館的一級戰區，圖為屹立不搖的卡啡那惠中店。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，七期房東還有一個相對特殊的慣性，知情人士私下透露：「相對外圍房東，七期房東沒有在看行情的，也不太願意簽長約，普遍有著『我就是行情』的心態，也因口袋深不見底，即便招租時間長也不太在意。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」