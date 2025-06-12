中漂族年增萬人！「與捷運站的距離」成為購屋關鍵

記者錢雅慧／綜合報導

全台第二大城——臺中市，持續展現超強移居吸引力，淨遷入數10年累積突破11萬人，等同每年約新增1萬名「中漂族」，伴隨可觀的購屋與租賃需求。而六都城市中遷入最多的雙北客也將北部購屋的成功經驗移植台中，尤其看中「出站到家、一站購足」的捷運宅最為燙金搶手。





▲北客中漂臺中帶來雙北城市發展經驗，「出站到家、一站購足」的捷運宅成為重要購屋指標。（圖／資料照，下同）

來自新北、從事新創業的楊先生，初來乍到臺中，選擇離公司地點近且周邊機能豐富的南屯區租屋，不久後楊先生「棄租轉買」，主要關鍵就在於租金月月支付，但房子依舊是房東所有，加上新北蛋黃區動輒百萬單價起跳，同屬蛋黃區的南屯房價更顯平易近人，預售屋分期繳款就像儲蓄理財，未來還可創造被動收入。

楊先生購屋首選捷運沿線，並以捷運系統發展成熟的雙北為借鏡，得出一個結論：「沒有捷運的地方，沒有優勢。」目前正積極佈建捷運網絡的臺中市，正逐步朝向雙北的都會化發展邁進。與捷運站距離越近，房產價值越高，也正是許多北客購屋時的共同心聲。

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同時，重視時間效率的楊先生也指出，人口稠密的新北市與臺北市對於開車族而言幾乎是夢魘，不僅一位難求，停車費用更是一筆不小的開銷。隨著臺中市人口持續攀升，楊先生預見未來的塞車與車位問題只會愈加嚴重。因此，「逐捷運而居」的生活型態，已成為兼顧效率與品質的大眾運輸導向趨勢，也逐漸成為多數人的共識。





▲「亞昕南屯新案」擁有步行捷運站、10分鐘上南屯匝道的雙交通優勢，快速串聯各大商圈，生活機能豐沛。

隨著房市全面回歸自住、自用需求，能將「捷運宅」從話題轉為實用性的，目前僅有臺中捷運綠線具備條件。而「與捷運站的距離遠近」，也成為個案之間能否脫穎而出的關鍵因素。盤點西屯、南屯等蛋黃區捷運沿線，「亞昕南屯新案」正是臺中極少數真正實現「出站即到家」的真‧捷運宅。

據業者分析，「亞昕南屯新案」基地位於五權西路、鄰近文心路口，緊鄰捷運南屯站，從五權西路往西可直達中科、精密科學園區及工業區，是台中市重要的東西向聯外幹道，「亞昕南屯新案」具備市區少有兼具步行可達捷運站、10分鐘內可上南屯交流道的雙重交通優勢，加上周邊環繞七期、公益路、好市多、勤美綠園道等熱門商圈，各項生活機能豐沛，吸引自住客層詢問。

此外，「亞昕南屯新案」座落於極為熱門搶手的惠文與大墩學區內，是許多重視教育的家庭首選區位；距離知名的林新醫院約5分鐘車程，完善滿足全齡家庭在交通、商圈、公園、學區與醫療等各方面的生活需求。





▲「亞昕南屯新案」座落於大墩學區內，是許多重視教育的家庭理想首選。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，捷運在北部地區已行之有年，雙北居民對捷運的高度依賴，也逐漸延伸至其他城市，成為購屋行為的重要參考依據。臺中市目前正全力規劃完善的城市捷運網絡，不僅有助於推動綠色交通發展，更帶動軌道經濟效應，成為臺中房市的新興商機。