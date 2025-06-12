指標大案到　北市1區房價年漲35%、待售賣壓增1.8倍

▲文山區為台北市待售房屋增加最多的區域，年增1.8倍之多，達2595戶。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

文山區為台北市待售房屋增加最多的區域，年增1.8倍之多，達2595戶。不過，該區房價同時也是最會漲的，年增達35.8%。專家分析，這背後主要就是文山指標大案所帶動。

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住商機構統計台北市實價與內部資料庫，文山區Q1待售存量高達2595戶，相較去年同期大漲176.4%，其中若觀察新舊屋齡發現，供給大增部分多屬於新建案體居多。

雖然文山區大量賣壓湧現，但Q1平均成交房價達92.5萬元，平均房價成長35.8%，漲幅亦居北市之首。





▲北市12行政區待售存量排名統計。（表／住商統計）

住商不動產文山興隆加盟店東劉書豪分析：「文山區自去年下半年開始，受品牌建商帶動，新案持續創造，衝高區域待售存量，但由於周邊新案多具實力，因此雖說新案價位較屬高段，但仍讓換屋型買方願意買單。」

劉書豪指出：「目前整體而言，文山區新案行情約每坪100~110萬元，房價漲勢較明顯，但若為中古華廈、電梯產品，單價仍在7字頭左右，漲勢未如新案驚人。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，近來文山區超級大案就是「元利四季莊園」，上千戶量體，又有建商品牌加持，繳出相當凸出的銷售價格，文山區甚至因此出現「木柵比景美還貴」的特殊景象，由此可看出該案的獨特性，也難怪賣壓雖然大，但依舊不影響價格表現。

另外統計顯示，北市待售存量較少行政區，如南港、中正、中山區，相對房價漲勢也屬侷限。另在供給兩極化地區之外，士林區也因北士科話題房價走揚。根據實價登錄，2025年第一季士林區平均單價來到102.3萬元，年漲幅高達19.7%，是北市漲幅第二高的行政區。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，北士科被稱為「台北最後重劃區」，區內引進AI、科技等高附加價值產業，未來吸引大量產業人口進駐，又有天母、士林夜市等生活圈與商圈資源支撐，在產業題材驅動下，市場看漲氛圍濃厚。

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