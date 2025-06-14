苗栗這區透天飆逾7成　在地驚：超過竹南

▲桃竹苗大矽谷計畫正緊鑼密鼓籌劃中，苗栗高鐵特區也出現不少千坪基地大案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

隨著科技產業大舉遷入苗栗，帶動竹南與頭份地區的人口成長與房價上漲。不過，資料顯示透天房價漲幅狠甩竹南、頭份的地區卻出現在後龍鎮，近3年間漲幅高達74.4%，其中超過8成的高價成交物件都集中於苗栗高鐵特區內。

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桃竹苗大矽谷計畫正緊鑼密鼓籌劃中，苗栗縣政府以天然資源如土地、水電充足的優勢，爭取新開闢產業園區，佔地330公頃，鄰近國道交流道與苗栗高鐵站的後龍科技產業園區房市也隨之受到注目。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋指出：「2024年後龍鎮的成屋透天交易逾8成集中在苗栗高鐵特區內，最高成交總價突破2800萬元，高於1800萬元的交易逼近1/3，預售型透天案甚至出現3000萬元成交紀錄，透天價高築的同時，也將購屋買盤推擠至華廈產品。」

不少大型開發商看中後龍市場潛力，除了高鐵軌道效應之外，未來科技買盤移入將以大基地、多項公設產品為主力。如「弘峻綻高鐵」，基地面積1319坪，除了是千坪基地外，也是目前苗栗高鐵特區新案中，距離後龍科學園區較近者。

此外，同屬寶佳集團的鴻築建設，位於苗栗高鐵站前新案也在日前動工，基地面積1451坪，規劃149戶住家，採先建後售模式。而名軒開發則是插旗後龍市區，推出總戶數453戶、基地2570坪的造鎮型新案。

▲高鐵站設立後，外地建商大量插旗，透天價高，居然比竹南高，始料未及。（圖／記者陳筱惠攝）



千坪基地齊發推案，在地人蕭小姐說：「這幾年真的變化很大，過去後龍是比較純樸的小鎮，過去居民大多喜歡透天，整體房價又比新竹、竹南親民，可是高鐵站設立後，外地建商大量插旗，透天價高，居然比竹南高，始料未及。」

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