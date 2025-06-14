ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

苗栗這區透天飆逾7成　在地驚：超過竹南

▲▼ 後龍房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲桃竹苗大矽谷計畫正緊鑼密鼓籌劃中，苗栗高鐵特區也出現不少千坪基地大案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

隨著科技產業大舉遷入苗栗，帶動竹南與頭份地區的人口成長與房價上漲。不過，資料顯示透天房價漲幅狠甩竹南、頭份的地區卻出現在後龍鎮，近3年間漲幅高達74.4%，其中超過8成的高價成交物件都集中於苗栗高鐵特區內。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃竹苗大矽谷計畫正緊鑼密鼓籌劃中，苗栗縣政府以天然資源如土地、水電充足的優勢，爭取新開闢產業園區，佔地330公頃，鄰近國道交流道與苗栗高鐵站的後龍科技產業園區房市也隨之受到注目。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋指出：「2024年後龍鎮的成屋透天交易逾8成集中在苗栗高鐵特區內，最高成交總價突破2800萬元，高於1800萬元的交易逼近1/3，預售型透天案甚至出現3000萬元成交紀錄，透天價高築的同時，也將購屋買盤推擠至華廈產品。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

不少大型開發商看中後龍市場潛力，除了高鐵軌道效應之外，未來科技買盤移入將以大基地、多項公設產品為主力。如「弘峻綻高鐵」，基地面積1319坪，除了是千坪基地外，也是目前苗栗高鐵特區新案中，距離後龍科學園區較近者。

此外，同屬寶佳集團的鴻築建設，位於苗栗高鐵站前新案也在日前動工，基地面積1451坪，規劃149戶住家，採先建後售模式。而名軒開發則是插旗後龍市區，推出總戶數453戶、基地2570坪的造鎮型新案。

▲▼ 苗栗高鐵特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高鐵站設立後，外地建商大量插旗，透天價高，居然比竹南高，始料未及。（圖／記者陳筱惠攝）

千坪基地齊發推案，在地人蕭小姐說：「這幾年真的變化很大，過去後龍是比較純樸的小鎮，過去居民大多喜歡透天，整體房價又比新竹、竹南親民，可是高鐵站設立後，外地建商大量插旗，透天價高，居然比竹南高，始料未及。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

關鍵字：後龍苗栗房市高鐵發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋處「沒人能代收包裹」怎麼辦？　過來人有解

對很多租屋族來說，若要收包裹、收貨，都不是很方便。近日就有網友發文透露，因為房東沒辦法幫忙代收包裹，所以貨到當天，只要她正巧不在家，就沒人可以幫忙代領了，像是這種狀況，大家都是怎麼解決的呢？貼文曝光後，引起討論。

5小時前

苗栗這區透天飆逾7成　在地驚：超過竹南

隨著科技產業大舉遷入苗栗，帶動竹南與頭份地區的人口成長與房價上漲。不過，資料顯示透天房價漲幅狠甩竹南、頭份的地區卻出現在後龍鎮，近3年間漲幅高達74.4%，其中超過8成的高價成交物件都集中於苗栗高鐵特區內。

6小時前

提升生活品質家電？　過來人點名「救婚姻3機」1機必買

現代人對生活品質愈來愈追求，智慧型與便利性家電成為裝潢重點。有網友在PTT發問「提升生活品質的家電有哪些？」引發網友熱議，包括被稱為「救婚姻3機」必備的洗碗機、掃地機、烘衣機，到全戶淨水系統，其中最多過來人推薦的家電就是洗碗機。

8小時前

央行開會「寬鬆可能性大」？資深房仲偏保守：鬆綁豈不起民怨

距離央行利率決策會議僅剩幾天，經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲認為，雖然近期市場傳出央行可能走向寬鬆，但他個人仍持保守看法，估計「大概60%會維持或抑制、40%才是寬鬆」。他更指出，除了政策面與經濟因素，網路輿論風向與民怨，也可能左右央行的最終決策。

9小時前

新北→台北交通塞　宜蘭房仲：首購通勤族漸增「鎖定2產品」

雙北房價高，買盤逐漸外溢，甚至到宜蘭的人也越來越多了。宜蘭房仲表示，新北到台北上班也是塞車，而若住宜蘭，平日雪隧不塞車，通勤時間沒有差多少，觀察近來台北首購通勤族落腳宜蘭的比例增加，並大多鎖定蛋白區屋齡15年內的華廈、透天產品。

10小時前

陳傑鳴／營造廠停工危老重建暴雷？　基地150坪以下近7成失效

小基地危老重建面臨大困境，根據統計至2024年底，全台危老案最多的台北市，已有137件核准案件備註「失其效力」，佔北市全部危老核准件數14%，而失效案件中，基地面積150坪以下的小基地案就佔了69%、逼近7成，儼然成為危老失效的大宗。

12小時前

輝達進駐北士科　他預估「淡水房5年內漲10%」！專家曝2地更夯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布，將於台北北士科T17、T18基地設立總部，就有網友指出，此消息可以帶動天母、淡水一帶的房價，關渡地區可能會成為新的產業聚集地，預估五年內淡水會漲10%。對此，信義房屋專家表示，淡水一直以來買氣都不錯，不過離北士科有一段距離，漲價幅度有限。

13小時前

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

台中市相當精華的大水湳地區，位於中清路周邊的巷弄透天，上演宛如韓國電影《寄生上流》一般的劇情，一名租客住在老舊透天，竟在租屋期間悄悄挖洞通往隔壁鄰居，並在鄰居家客廳隔出另一間房，此事近日被房東揭發，才揭開這起離奇的案件。

14小時前

隔壁架加壓器害她家大淹水…木家具全毀！鄰只願賠2萬：沒那個價

台南市一名張姓女子控訴，魏姓鄰居日前架設加壓器施作工程，未料卻將出水口設置在張女家中，導致其住家大量進水，木製床板、床座、櫥櫃等均因泡水而損壞；張女經估算後原先求償4萬4900元，雙方在協商時，魏鄰起先允諾，但後續又反悔，表示只願賠2萬，雙方調解宣告破裂，張女只好提告求償。台南地院審理後，判處魏鄰應賠償新台幣3萬元。全案可上訴。

6/13 20:21

中山台鐵日治宿舍「被指亂拆」　國土署回應了

北市指標都更案「中山女中南側都更案」引發爭議，被指台鐵日治時期舊宿舍被亂拆，輾壓古蹟保存。國土屬回應：「目前該地已全數無人居住，本次拆除的16棟台鐵宿舍也全非歷史建物，一切依法辦理。」

6/13 18:33

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

年薪未達150萬　準青安族申貸..

水湳現實版《寄生上流》　超狂租..

台中「建商沙漠區」預售登6字頭..

輝達進駐北士科　他預估「淡水房..

隔壁架加壓器害她家大淹水！鄰只..

夫妻砸1200萬「擠19坪屋」..

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

東南水泥包商釀災脫手房產　航海..

插座「1情況」恐短路走火！廚房..

陳傑鳴／營造廠停工危老重建暴雷..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「沒人能代收包裹」怎麼辦？過來..

苗栗這區透天飆逾7成　在地驚：..

提升生活品質家電？　過來人點名..

央行開會「寬鬆可能性大」？資深..

新北→台北交通塞　宜蘭房仲：首..

陳傑鳴／營造廠停工危老重建暴雷..

輝達進駐北士科　他預估「淡水房..

水湳現實版《寄生上流》　超狂租..

隔壁架加壓器害她家大淹水！鄰只..

中山台鐵日治宿舍「被指亂拆」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366