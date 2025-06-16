房市版違約交割風暴　7年級購屋族慘痛實例

▲一名7年級購屋族，去年7月被建商10％到交屋、10％建商貸且24期0利率的促銷方案吸引。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名建商主打捷運宅的個案，即將拿到使照之際，卻爆出交易糾紛，一名7年級購屋族，去年7月被建商10％到交屋、10％建商貸且24期0利率的促銷方案吸引，下訂一間總價2800多萬元的預售屋，如今該案即將拿到使照，建商通知10％優惠取消，要消費者補足1成自備款約300萬元，讓購屋族欲哭無淚。

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據統計，光是下半年七都新建案預計完工交屋戶數，合計達5.7萬戶，但在央行「金龍風暴」下，推升房貸申貸難度，尤其對於即將交屋的買方，除了可能面臨貸款成數不足造成違約糾紛事件外，更有過去因主打低首付、建商貸的個案，陸續出現「房市版違約交割」風暴。

台中一名7年級購屋族，去年7月因被建商10％到交屋、10％建商貸且24期0利率的促銷方案吸引，下訂一間總價2800多萬元的預售屋，消費者繳交頭期款10％約300萬元後，近期卻收到建商通知，要在使照取得的期限內再補足10％頭期款。

Ｎ小姐投訴：「當初我就是看中頭期款10%可以以24期無息的優惠，才會下訂這間房，當時代銷業者也都說可以，但現在卻要我們在8月時就補足約300萬元。」

▲過去因主打低首付、建商貸的個案，陸續出現「房市版違約交割」風暴。（圖／記者陳筱惠攝）

而該建商與代銷說法則是，誰都不知道會發生限貸令，因此只能按照合約走，要求補足款項，若消費者在期限內補不足10％，視同違約，將會扣除已繳價款。

Ｎ小姐氣憤的表示：「他們可以怪楊金龍，消費者可以怪川普讓我們股票大跌，導致資金出現缺口嗎？我們不是不繳，在對保的同時也提出協商措施，請建商將8月的繳款期限延後至12月份（交屋前），讓我們有充足時間處理金流。」

對此，正心不動產估價師聯合事務所所長黃朝閔認為：「未來這樣的資金缺口引發的消費糾紛有望大舉增加，尤其建商過去在促銷時，都是用口頭承諾，在企業跟消費者資訊不對稱之下，建商應該有責任要協助消費者處理。」

黃朝閔說：「在交易中《消費者保護法》的成立，即便沒有白紙黑字時，購屋族只要有證據，證明建商當初就是以這個方式促銷，並且成交，大多數主管機關傾向保障消費者這邊，目前房市景氣不好，房子也難銷售，坊間也有不少建商以個人票、建商貸款的方式先協助消費者補足1成款項，尤其給付款項的部分屬於私權行為，相信大部分開發商都願意以彈性協商方式處理，否則招來輿論，對品牌力將造成重傷害。」

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