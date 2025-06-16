社宅冷氣「以租代買」被嫌貴　住都中心：分散住戶資金壓力

▲北市社宅缺冷氣，市府擬實施「以租代買」冷氣方案。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者項瀚／台北報導

北市社宅缺冷氣，市府擬實施「以租代買」冷氣方案，但被質疑6年期租金比一次性購買還貴。對此，北市住都中心坦言，雖然以租代買價格較高，但換算6年下來年利率約2~2.5%，與一般房貸利率相當，協助住戶有效分散資金壓力。

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台北市政府興建1.4萬餘戶社宅中，只有45戶有冷氣，台北市都市發展局將針對即將入住的社宅試辦「以租代買」冷氣方案，但引發質疑。

台北市議員詹為元就直言：「該試辦方案以月租收取冷氣費，租約期滿後冷氣歸承租方所有，住戶其實是在分期購買，且沒有比較便宜。」

詹為元指出：「以租期6年、1房型計算，月繳1480元，6年下來為10.65萬元，再加上單次施工費1萬7050元，等於住戶花12.36萬元買冷氣。」

詹為元接著指出：「網上搜尋同一台冷氣含安裝價格平均落在8.4萬元，市府方案貴上3.95萬元，儘管市府提供的方案包含6次保養清潔，但加上清潔費後仍高於市價。」

▲市府「以租代買」冷氣方案被嫌比一次性購買還貴。（圖／達志／示意圖）

今（16日）台北市住都中心表示：「本中心接受都發局委託推動的冷氣媒合方案，採『以租代買』模式提供有需求的住戶以月繳方式分擔費用，租期屆滿後取得所有權，可減輕一次性購買所造成的經濟壓力。」

北市住都中心表示：「方案內容除冷氣設備與安裝費用外，亦提供租賃期間的定期保養、故障維修與提前解約時的設備回收等服務，整體費包含分期支付、全期保障與風險轉嫁的服務價值。」

針對6年租金比一次性購入還貴的質疑，北市住都中心表示：「方案總費用雖較住戶直接購置費用略高，但換算6年期年利率約2~2.5%，與一般房貸利率相當，協助住戶有效分散資金壓力。」

住都中心強調：「將持續蒐集住戶回饋，進行滾動式檢討，確保冷氣方案符合實質效益、品質穩定與合理負擔的原則。」

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