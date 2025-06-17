泰嘉入主太普高獲利創新高　董座：房市恐硬著陸

▲印刷版材廠太普高（3284）17日舉行股東會，該公司由泰嘉開發入主後，積極轉投資建築及代銷效益顯現，2024年EPS（每股純益）2.55元，創歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

印刷版材廠太普高（3284）17日舉行股東會，該公司由泰嘉開發入主後，積極轉投資建築及代銷效益顯現，2024年EPS（每股純益）達2.55元，並決議配發2元股利，創歷史新高，對下半年房市，董座呂金發說：「目前買氣不要說熄火，連火都點不起來，未來房市恐硬著陸。」

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂金發表示，以15層樓建築為例，南部5年前每坪造價約9萬元，如今已飆升至15萬元，增長近67%，高造價使得建商難以降低房價，要房市回歸1字頭低價幾無可能。

此外，政府標售土地價格參考近期成交行情，地價持續飆高，隨造價、利息及銷售週期延長，建商成本壓力劇增，又有建商因銀行融資限制的限期開工壓力，以致超額供給與工期延長，進一步推高開發成本，房價愈跌不易。

在第七波信用管制後，呂金發說：「買氣不要說熄火，是連火都點不起來。」若造價、土地成本及缺工問題未獲解決，信用管制持續不鬆綁，未來1~2年房市硬著陸機率極高。

目前是緘默期的太普高，17日舉行股東會，2020年泰嘉開發入主後，開始轉投資建築及代銷事業。印刷版材本業仍虧損，但轉投資建設公司及代銷業務表現強勁，去年營收10.57億元，比2023年的7.69億元，年增37.45%。

年份 營收 (億) 每股稅後純益 (元) 現金股利 (元) 股票股利 (元) 2024 10.57 2.55 0.8 1.2 2023 7.69 0.76 0.2 0.4 2022 7.97 0.46 0.1 0.1 2021 5.71 -0.86 - -

▲太普高近年營收、股利。（ETtoday製表）

太普高執行長呂品學表示，2024年EPS衝上2.55元，創下歷年新高，會中決議配發0.8元現金股息、以及1.2元股票股利，合計2元，也是泰嘉入主後，歷年發放的股利新高。展望2025年，呂品學表示，房地產相關業外收益，預計將持續挹注獲利。

呂品學指出，太普高持有和逸建設17.25%股權，2024年度營收主要入帳個案包括和逸建設「水晴川」案總銷達13.7億元，太普高認列投資利潤計6000萬元，以及直接投資的「水見晴」營收達2.03億元，2025年和逸建設銷售中的「水星光」及「璞日」2案。

而代銷部分業務穩健成長，太普高旗下上嘉行銷2024年營業收入達2.77億元，代銷建案包括「科技城」、「拓真」及「一字寬」等，太普高認列投資利潤1.53億元。至於上嘉行銷今年接下代銷「世界之心」及「一字得」建案，持續創造金流。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉