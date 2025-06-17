六都房貸大縮1.6萬件　台南「腰斬」僅餘2110件

▲六都2025年第一季房貸件數較去年同期大減約1.6萬件，年減幅高達36.3%，顯示買氣明顯萎縮。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
六都2025年第一季房貸件數較去年同期大減約1.6萬件，年減幅高達36.3%，顯示買氣明顯萎縮，第一季購屋貸款樣本數明顯下滑，其中台南市減幅最劇烈，從4394件降至2110件，大減52%。專家認為，只要政府緊縮態度不變，下半年市場很難樂觀。
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彙整六都第一季房貸樣本數、平均核貸成數等數據，不僅購屋貸款樣本數明顯下滑，其中台南市減幅最劇烈，從4394件降至2110件，大減52%。在平均核貸成數方面，六大都會區多呈現下滑，台北市平均核貸成數僅68.6%，成為六都最低。
對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「房市景氣下滑，又有選擇性信用管制，銀行順勢收傘，成數與件數大減之下，只要政府緊縮態度不變，下半年市場很難樂觀。」
賴志昶指出：「台南市由於具有科學園區議題，短期內吸引投資、置產族群湧入，惟市場反轉時，熱錢容易退去，使房貸件數明顯萎縮。」
另看核貸成數表現，六都整體呈現下修態勢，僅台中市平均核貸成數由72.7%，微幅上升0.1個百分點至72.8%，其他五都貸款成數全數縮水。
賴志昶推估：「北市房價高漲，區域不少個案已突破豪宅線，讓貸款成數下滑不少，首購比例相對低，在2大因素干擾之下，令台北市第一季平均核貸成數跌破七成大關。」
▲台南市由於具有科學園區議題，短期內吸引投資、置產族群湧入，惟市場反轉時，熱錢容易退去。（圖／資料照）
綜合數據與買氣，從開發商端也能觀察端倪，包含多家上市櫃建商皆宣布不再購地、暫緩推案，預計未來從預售屋供給將會減少，但現況政策在貸款限制不鬆綁下，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒：「簽約前宜評估自身資金調度狀況，否則申貸條件越趨嚴苛，貸款成數亦不斷下修，難保買不到愛屋還面臨違約問題，恐怕得不償失。」
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