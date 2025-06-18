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成屋議價空間擴大！3區破2成　僅北市倒減2%

▲▼ 文心森林公園,五期,八期,七期,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市轉冷，議價空間逐步拉大，統計七都成屋議價率都在1成以上。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

房市轉冷，議價空間逐步拉大，統計七都成屋議價率都在1成以上，其中新竹縣市、台中、高雄甚至在2成以上。但反觀，雙北議價率僅1成左右，台北市議價率甚至出現收斂的現象。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

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《591實價登錄》統計，2025年1月到4月七都待售物件的平均開價、同期成交價差距明顯，反映出在買氣轉淡的市場氛圍下，屋主不再堅守高價、售屋心態逐步鬆動。

進一步觀察七都表現，其中雙北議價幅度最小，平均僅約1成，特別是台北市議價空間甚至較去年收斂，顯示核心區段仍具保值優勢。反觀新竹、台中、高雄議價率則突破2成，等同開價需「打8折」才能成交。

▲▼ 。（表／591統計）

▲七都成屋議價率整理，其中新竹、台中、高雄皆超過2成。（表／《591實價登錄》統計）

《591房屋交易網》新聞公關組副主任畢務潔表示：「台北市精華地段、高價產品眾多，即便房市反轉，屋主普遍仍持惜售態度，特別像是大安、松山、中正等蛋黃區，議價率甚至低於1成，成交價緊貼開價，顯示核心區段具備保值優勢。」

至於議價率僅11.5%、七都最低的新北市，其中淡水區議價率僅5%，全市最低。畢務潔分析：「主因在於該區待售與成交物件都集中在淡海新市鎮，房屋條件類似、競爭激烈，屋主開價貼近成交水位，自然壓縮議價空間。」

議價率增加最多的是新竹縣市，來到20.4%，年增11.9%。畢務潔指出：「其中竹東、新豐等蛋白區受市場轉冷影響，買氣轉趨保守，議價空間放大，而相較之下竹北、北區等蛋黃區議價率仍維持在1成，房價相對穩健。」

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶補充：「目前新竹蛋黃區地段房市冷清，實務上房價也出現下跌，現在買方基本上出不到實登高點價格，通常成交單價都要往下降1~2萬元，至少要比過去便宜，才比較有機會出手。」

另外，台中、高雄議價率也超過3成。畢務潔表示：「北屯區為待售與成交量最多的行政區，在重劃區推案熱絡與交屋潮湧現下，市場供給大增、賣壓升高，進一步推高議價空間。」

畢務潔接著表示：「高雄過去受惠於台積電設廠及輝達效應等重大利多題材，吸引大量投資買盤湧入，同時帶動屋主信心高漲，推升整體房價快速飆升，但隨著市場風向轉變，投資客陸續退場、拋售，買方追價意願也明顯減弱，促使開價與成交價差異擴大。」

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關鍵字：房價議價率七都成交砍價591實價登錄住商不動產

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