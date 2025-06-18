4月預售買氣年減7成　六都每月皆「賣不到30戶」





▲4月房市冷清，成交量年減約7成，其中六都每月成交戶數都不超過30件。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

4月房市冷清，成交量年減約7成，其中六都每月成交戶數都不超過30件。信義房屋專家表示，今年買氣就像跳樓機，預售市場已轉為個案表現，能夠吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件如：鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及CP值佳。

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據最新實價資料顯示，2025年4月全台預售屋交易量大幅下滑，平均每天總揭露件數僅111.3件，較2024年4月每天揭露507.6件大幅減少超過7成。其中，六都每天預售揭露件數都不到30戶。

▲實價預售4月平均每日揭露數量。（圖／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「自從去年央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，也出現風向轉變，買方態度趨於保守，開始精挑細選符合自身需求的個案，購屋行為也更為謹慎，比起去年上半年，今年房市景氣的確就像是跳樓機。」

曾敬德接著表示：「整體預售市場已轉為個案表現，能夠吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件：鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及CP值佳。」

信義代銷指出：「市況不穩定，建商傾向觀察市場動態後再動作，因此推案速度也開始趨緩，開案潛銷期也順勢增加，尤其是桃園以南區域特別有感，更有其他代銷同業提到現在一周可能來不到10組、成交約1-2組，普遍都有拉長戰線的心理準備。」

信義代銷進一步表示：「預售市場狀況可以川普關稅政策宣布的時間點來做切分，4月前推的案子影響較大，特別是中高總價產品猶豫期拉長，中高資產客群對全球政策、總體經濟面敏感度較高，在關稅政策出來後，態度趨於多等待，短期保留更多資金在手上、觀望股市情況再做決定。」

另外，信義代銷表示：「在成屋或是重劃區此類物件競爭激烈的區域，來人與成交表現量少質精，客戶也傾向晚點決定。」

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