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SUKIYA共砸至少2千萬租金　搶進高火最狂35公尺

▲▼ 高火,速食 。（圖／記者張雅雲攝）

▲去年底新車站完工後，吸引速食業者回流，短短1條路35公尺就有5家速食店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

人潮就是錢潮，以往高雄火車站因20年的交通黑暗期，指標店面陸續出走，沒想到去年底新車站完工後，吸引速食業者回流，短短1條路35公尺就有5家速食店，SUKIYA也將進駐該商圈，屆時高雄將首度出現速食3強鼎立，再度重回戰國時代。

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SUKIYA在高雄的第3家門市，即將插旗站前商圈，屆時漢堡王、麥當勞、吉野家、肯德基各家速食都到位，短短1條路35公尺就有5家速食店，搶攻車站的人潮，甚至還出現高雄首度有3家速食店緊鄰的3強鼎立局面。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據《Google Maps》最早街景顯示，吉野家、肯德基從2009年就開店至今。（圖／翻攝自Google Maps）

SUKIYA目前在高雄有2家分店，高雄站前店雖然還未掛招牌，但已在徵才網站開出職缺，並透露「即將開幕」， 根據實登，該店月租金17~18.5萬元，每3年採階梯式調整，租期為2024年2月16日至2034年5月15日，共10年。

根據《Google Maps》最早街景顯示，吉野家、肯德基從2009年就開店至今，而其他3家速食店當時還是三商巧福、NET、HANG TEN。

▲▼ 高火,速食 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄火車站作為高雄交通門戶，附近又有知名高雄中學，當時知名各大速食店幾乎都進駐，形成速食大亂鬥。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店店長祝遵評表示，高雄火車站作為高雄交通門戶，附近又有知名高雄中學，早期建國路有相當多補習班、速食店，聚集不少學生、通勤人潮，當時知名各大速食店幾乎都進駐，形成速食大亂鬥。

祝遵評表示，不過後來因鐵路地下化、車站整修等交通黑暗期，商圈失落20年，站前商圈店家幾乎撤出，商圈也跟著大蕭條，甚至出現整條馬路都掛滿租、售招牌。

店名 位置 開店年份
肯德基高雄站前餐廳 建國三路23號 根據《Google Maps》最早街景，2009年已開幕
吉野家高雄建國店 建國三路19之1號 根據《Google Maps》最早街景，2009年已開幕
麥當勞高雄建國三餐廳 建國三路15-1號 2012年
漢堡王高雄建國店 建國三路11號 2019年
SUKIYA高雄站前店 建國三路17號 2025年

▲站前商圈建國三路速食餐廳。（ETtoday製表）

隨高雄新車站完工，店家對商圈重返昔日榮景充滿期待，建國路又正對高雄火車站，未來周邊有多棟商辦、旅館、高鐵南延等建設，帶動大型連鎖業者搶先布局。祝遵評說：「建國路透天店面租金多以地坪計算，全盛時期每坪租金高達1萬元，如今則回落至4000~5000元。」

在地房仲透露，站前商圈近年因為交通便利，成為東南亞移工放假休閒的好去處，目前，商圈店面多以連鎖餐飲店，以及東南亞特色百貨店為主，空置率也開始降低。

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關鍵字：高雄火車站商圈速食店高火站前商圈

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