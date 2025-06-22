離巨蛋商圈10分鐘「房價凹陷區」　每坪便宜10萬

▲北高美術館、漢神巨蛋等熱門生活圈，新成屋、預售均價突破每坪5字頭，三民區建工商圈距離巨蛋車程約10分鐘，均價價差超過10萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐高雄帶動房價逐年攀升，北高美術館、漢神巨蛋等熱門生活圈，新成屋、預售均價突破每坪5字頭，三民區建工商圈距離巨蛋車程約10分鐘，均價價差超過10萬元，成為北高市中心「房價凹陷區」，吸引眾多自住客目光。

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根據內政部實價登錄資料，美術館生活圈新成屋均價站穩5字頭，漢神巨蛋生活圈新成屋均價也達50.7萬元，部分預售案如「郡都巨蛋」、「城揚H&A」均價突破6字頭，最高單價更達68萬元，顯示核心地段房價持續上揚。

相較之下，三民區建工商圈距離左營區巨蛋商圈車程約10分鐘，新成屋均價39.7萬元，預售均價42.3萬元，以親民價格脫穎而出。住商不動產高雄三民大豐加盟店店長郭彩蓮指出，截至今年5月，三民區人口達32萬9071人，為高雄第2大行政區，以自住型買方為主，房價走勢穩健。

生活圈 新成屋均價 (萬/坪) 預售均價 (萬/坪) 巨蛋生活圈 50.7 51.9 美術館特區 50.2 53.39 建工生活圈 39.7 42.3

▲北高雄精華地段大樓平均房價比較。統計來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

寶象建設總經理凃耀斌指出，該區生活機能完善，吸引建商搶進推案，寶象建設於大豐一路旁推出的「藏三豐」，為目前三民區唯一進場銷售的新成屋建案，今年均價39.9萬元。

預售案如天玉集團在建工商圈推出的「鑫空樹」、「龍騰丽閣」，實登單價最高分別達42.65萬與48.9萬元。宏森地產「宏森．綻」規劃3~4房純住宅大樓，均價約40萬元，高樓層實登單價44.1萬元。城揚建設集團的「城揚Twin S」規劃21~49坪，滿足不同需求。

相較鼓山、左營動輒5字頭的行情，4字頭對自住客仍具磁吸效應，凃耀斌說：「近期北高新案只要具價格優勢，就會帶動買氣開紅盤。」

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