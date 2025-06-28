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高雄驚現3坪雅房　月租2500元僅「下舖床位」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲有民眾在租屋網發現高雄三民區的3坪雅房，月租金只要2500元，但只有下舖床位。（翻攝自《591房屋交易網》）

記者張雅雲／高雄報導

房價居高不下，租金也便宜不了，開始有「蟻居」化趨勢。有民眾在租屋網發現高雄三民區的3坪雅房，月租金只要2500元，但只有下舖床位，並用塑膠簾與走道隔開，讓人十分傻眼。

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有屋主在《591房屋交易網》徵求租客，該雅房位於三民區大福街的大樓4樓，租屋網資訊欄寫著含水電、冷氣、冰箱及洗衣機，含網路吃到飽，且還有大陽台曬衣服，月租金只要2500元，不過只出租一個下舖床位，並強調「超級便宜、歡迎來租」。

點進一看照片，只見床鋪放在走道上，用塑膠簾與走道隔開，承租範圍只有單人上下鐵床的下舖床位，空間其實不大，在地民眾看完租屋訊息都直呼傻眼。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄三民區為早期發展生活圈，該雅房靠近建工商圈，商家林立，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，高雄三民區為早期發展生活圈，該雅房靠近建工商圈，商家林立，生活機能發達，附近有國立高雄科技大學建工校區，租屋需求旺盛。

商圈內套房月租金依屋況5500~1萬元都有，雅房租金約4000元上下，鄭啟峯說：「現在該房東招租，月租金2500元，雖然低於行情，但需與其他人合租，也要考量自身接受度。」

此外，建議租屋前想承租的租客，需事前留意租賃範圍，尤其共租是指定下舖，合約中應載明房、室或承租可使用的空間範圍以及租客可共用的設備，以免後續入住產生糾紛。

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關鍵字：高雄租屋蟻居三民區房價租金

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