等了12年！陳幸妤台中豪宅賣了　帳面賠售250萬殺出





▲陳幸妤位於台中七期豪宅，等了12年終於認賠殺出。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期市政路的指標豪宅「聯聚方庭大廈」，屋齡14年、樓高39樓，住戶非富即貴，其中最知名的人物，就屬前總統陳水扁女兒陳幸妤所持有的次頂樓特殊戶，該戶歷經12年掛售，終於在2025年帳面認賠250萬元、以8500萬元脫手。

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七期市政路的指標豪宅「聯聚方庭大廈」，屋齡14年、前總統陳水扁女兒陳幸妤所持有的次頂樓特殊戶，自2012年陳幸妤以自己與小孩名義，花費8750萬元入手後，據悉陳幸妤並沒住過，該物件也一直維持毛胚屋。除了陳幸妤外，知名資深藝人白冰冰、王月也是該社區的買方，可說政商名流薈萃。

▼ 陳幸妤豪宅求售歷程。

時間（年） 價格 價差 2012 8750萬元入手 - 2013 開價 9800萬元 +1050萬元 2019 開價 9880萬元 +80萬元 2020 開價 9800萬元 -80萬元 2021 開價 1.08億元 +1000萬元 2021 開價 1.18億元 +1000萬元 2021 開價 1.08億元 -1000萬元 2023 開價 9880萬元 -920萬元 2024 開價 9018萬元 -782萬元 2025 成交8500萬元

而該案其實從入手後1年，即2013年就已掛網求售，一路自開價最高價1.18億元經過5次調整價格，最終於2025年以8500萬元成交，該物件總評數167.29坪，拆算成交單價，約5字頭。

經查，買方也是大有來頭，撿到便宜的買家被業界稱為「商業女強人」，據知情人士透露，該女強人已多次交易「聯聚方庭大廈」且次次獲利，對於房地產有著相當敏銳的嗅覺，尤其最喜賠售物件，經查，她同時也是聯聚建設其他豪宅住戶，具有花蓮民宿起家、營建背景的王姓自然人。

▲據悉，陳幸妤並沒住過該物件，維持毛胚屋。（圖／資料照）

七期資深房仲廖香婷就說：「此次交易的戶別因市場大受注目，也多次登上媒體版面，對於富豪買家來說，知名度太高因此反而不願出手，以成交價格8500萬元來說，帳面雖是小賠售，但實際上計算持有成本，粗估賠售金額超過8百萬元。」

廖香婷說：「新屋主不僅等於買回10年前價格，撿到便宜，且該筆交易並無貸款，顯示其財力雄厚，也因此才有可能談到這樣的價格。」

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